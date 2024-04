Un cambio inaplazable

Ha tomado fuerza la expresión de que en Cartagena cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, con la certeza de que no le va a suceder nada. Lo grave es que esta sensación es cada vez más creciente, se observa en todos los sectores y actividades, y muchos ciudadanos miramos estupefactos cómo se expande cada vez más unos comportamientos socialmente indeseables, rechazables y ante los cuales miramos atónitos cómo esas acciones se siguen masificando y se van haciendo normales. Me refiero a conductas de toda clase de vehículos como no respetar los semáforos, ir en contravía, utilizar las aceras en forma temeraria, parquear en cualquier sitio, no importa que esté prohibido o que sea el ingreso a un garaje, el disponer las basuras, residuos o escombros en cualquier lugar o pagar unos pesos a algunas personas para que lo hagan, sin importarnos lo más mínimo adónde será que esas personas irán a descargar esas basuras. Cada día más mototaxistas, taxis y vehículos particulares utilizan el pito para llamar a sus posibles clientes, nos acostumbramos a alzar la voz ante cualquier circunstancia. Hoy los peatones se encuentran más expuestos a todo tipo de atropellos, desde toda clase de vehículos. Una serie de valores que teníamos como sociedad, se vienen perdiendo o desintegrando rápidamente y vemos cómo nos vamos pareciendo a las peores ciudades en cuanto al comportamiento y convivencia ciudadana, en especial en la relación entre seres humanos.

Hoy vemos con confianza y optimismo cómo se vienen realizando un conjunto de cambios en los aspectos físicos, en buena medida por las acciones de la Alcaldía Mayor, que de paso empiezan a fortalecer los sentimientos de identidad y optimismo por el futuro de la ciudad. Los cambios en la atención de la infraestructura vial, de la movilidad, de la atención al transporte público, de la respuesta a múltiples demandas de la ciudadanía se empiezan a reflejar en una percepción y comportamiento frente al presente y el futuro. Pero para que estos cambios sean sostenidos y vayan impactando en los comportamientos individuales y colectivos, se hace imprescindible que se empiecen a producir cambios en la percepción o actitud de que aquí no hay autoridad y que podemos hacer lo que nos parezca. Tiene que haber un cambio en el ejercicio de la autoridad. Muchos perciben a nuestras autoridades (Tránsito, Policía, EPA, etc.) como permisivas, tolerantes, indiferentes frente a las agresiones o violaciones de las leyes y en especial de las más elementales normas de convivencia ciudadana, haciendo del Código de Policía un referente extraño a nuestra vida cotidiana. No es posible revertir estas tendencias en los comportamientos ciudadanos si no percibimos que hay una autoridad, que hay un riesgo real de ser sancionados y si como colectividad no rechazamos o desaprobamos esos comportamientos, que cada vez se hacen más inviables para una convivencia sana y propicia para el bienestar de todos. En esto hay competencias de las autoridades, pero los cambios esenciales empiezan en cada uno de nosotros.

*Sociólogo.