Una bomba antipeajes en Cartagena

Miembros del ‘Movimiento Cartagena sin peajes’ y trabajadores de la Concesión Vial Cartagena S.A. se enfrentaron a golpes, la semana pasada, en uno de los puntos de cobro del Corredor Portuario. Ese es el capítulo más reciente de una serie de vías de hecho que evidencian cómo el rechazo a los peajes se volvió una bomba que amenaza con explotar en cualquier momento. El asunto, sin embargo, está lejos de tener punto final, porque depende de dos procesos judiciales.

Por un lado, un juez debe decidir si la Concesión Vial Cartagena, operador del Corredor de Carga, ya logró la Tasa Interna de Retorno (TIR) por su millonaria inversión desde 1998, cuando Nicolás Curi le entregó la construcción y posterior administración de la vía.

Los ánimos están más caldeados, desde enero, porque según la Contraloría, al concesionario se le cumplió en 2015 el plazo para recuperar su inversión. Basándose en ese concepto, el alcalde William Dau le solicitó a ese privado que levantara las talanqueras y se unió a las distintas manifestaciones ciudadanas que bloquearon la vía en febrero.

La Alcaldía y la Concesión firmaron un acuerdo temporal para no cobrar en los puntos de Ceballos y Manga, ambos con alto tráfico de vehículos cartageneros. En los otros dos sitios de recaudo (La Heroica - Parquiamérica y Corralito de Piedra - Abocol) se ha mantenido el cobro, porque son de obligatorio paso para la carga pesada que entra y sale de la zona industrial y portuaria de Cartagena.

El otro proceso del que depende el futuro de los peajes en Cartagena es la millonaria inversión para construir la Quinta Avenida de Manga y ampliar el Corredor Portuario, a través de una alianza público privada (APP) entre la Alcaldía y la empresa KMA, que contempla cobros por 30 años. Ese macroproyecto tiene luz verde desde diciembre de 2019.

Dau se opuso y una vez sentado en el Palacio de La Aduana se negó a firmar el contrato para iniciar las obras, pese a que por ley debía hacerlo antes de febrero de 2020. El gobierno local, además, interpuso una acción popular contra KMA argumentando que ese macroproyecto vulnera los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el interés general.

KMA demandó al Distrito y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica le envió un concepto a la Alcaldía explicándole los posibles escenarios a los que se expone si la demanda sigue su rumbo. La Oficina Jurídica dice que aún no ha recibido dicho concepto, pero en Bogotá manifiestan lo contrario.

“Ombeeee, no quieren entender que no hay más peajes. Si hay peajes se los quemamos”, escribió esta semana un cartagenero en Twitter, una amenaza que no parece vacua después de los golpes en los que terminó la marcha del jueves pasado.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.