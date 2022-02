En el Parque de Serengueti un grupo de hienas se disponía a darse un festín con los restos dejados por un leopardo, los buitres se quejaban porque a ellos siempre les dejaban lo peor y tenían que contentarse con esperar por los despojos, habían escuchado que sus primos implementaban como terapia para calmar la ansiedad de la espera, ‘La Danza del Gallinazo’, además tan buena como crítica social, que era reproducida por los humanos en un carnaval en el norte de Colombia, decidieron que debían enviar a los más jóvenes a que la aprendieran.

En ese mismo paraje discutía el león con los chacales, solo que no se entendían porque hablaban diferentes lenguajes. El ‘chacalés’ siempre había sido fácil de aprender, pero el ‘leonés’ era muy difícil de pronunciar; ambos usaban términos muy violentos, pero los chacales son por lo general más mal hablados y utilizan muchas vulgaridades en su lenguaje, mientras que los leones, sin malas palabras, decían cosas muy intimidantes.

Luego que no se pusieran de acuerdo acerca de los derechos sobre la última presa, comenzaron a referirse unos a otros con insultos comparándose con los buitres, los más despreciables carroñeros. La jirafa llegó, pero no como Macta, sino con una actitud cordial y amable.

Las jirafas no tienen dientes, ni colmillos ni cuernos para defenderse, pero sus coces, que pocas veces utilizan, son capaces de romperle el cráneo a un león, son uno de los animales más respetados de la selva; poseen un cuello muy largo, lo cual les da mucha distancia para tener una visión alejada de las situaciones, por eso se afectan menos; tienen un corazón enorme, (paradigma de la ternura), necesita uno muy potente y grande, para que les llegue sangre fresca a la cabeza para mantener la calma; es silenciosa, habla poco y escucha mucho. Otra cosa muy interesante es que come acacias que tienen espinas, pero no se pincha. Su objetivo es cuidar la relación aceptando al otro, no juzga, acoge y acompaña.

Un grave problema de salud pública es la violencia intrafamiliar, base de la violencia y de la inseguridad social. Un axioma en clínica psiquiátrica es que la agresividad verbal suele estar relacionada inminente o tardíamente con la violencia física.

Este 7 de febrero cumplió 7 años de fallecido Marshall Rosemberg, el psicólogo contemporáneo que dedicó su vida y obra a difundir los principios de la comunicación no violenta, trabajaba terapéuticamente con dos marionetas y dos voces, las del chacal y la de la jirafa, pregonaba que debíamos educarnos y educar con el ejemplo a nuestros hijos en la utilización del leguaje ‘jirafal’ (no violento).

Los programas preventivos de violencia escolar deberían impartir este tipo de seminario.