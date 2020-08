Una convivencia más justa

Las confrontaciones de los últimos días entre algunas personas, hombres y mujeres, con la fuerza púbica, en Cartagena, nos hablan del irrespeto hacia esta, de abusos de autoridad, de una preocupación creciente en la institucionalidad y de un deterioro de las confianzas en las comunidades hacia una institución que tiene, como misión principal, mantener la convivencia como condición necesaria, para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los hijos de Colombia podamos convivir en paz. Nadie desconoce que algunos miembros de la Policía han quebrantado el código de ética que regula su presencia entre nosotros. Pero no son la mayoría ni es toda la Policía y qué bueno que lo podamos precisar en aras de reconocer los procesos disciplinares internos que se vienen dando como el apoyo que estamos llamados a ofrecerle para mejorar. A raíz de estas situaciones, y viendo los esfuerzos de la Secretaría del Interior como los llamados del alcalde, algunas instituciones como la Secretaría de Participación, la Escuela de Gobierno, la Universidad Tecnológica, la Fundación Social, el Programa de Desarrollo y Paz del Canal del Dique y la Parroquia de la Visitación de Nelson Mandela, nos hemos acercado a esta comunidad, a sus líderes y comerciantes en actitud de escucha con el propósito de acompañar, desde las mismas raíces que han dado origen a la intolerancia, los nuevos caminos que nos permitan trascender los conflictos y transformarlos de manera creativa desde un nueva ciudadanía y desde unas nuevas formas de relacionamiento. Algunas preguntas de las comunidades, en reuniones virtuales y presenciales, nos han inquietado: ¿cómo poner en marcha una corriente social que nos lleve a un desarrollo más humano y justo de la convivencia?, ¿cómo promover una cultura más penetrada de sentido ético?, ¿cómo impulsar una acción política basada en actitudes y compromisos que generen integración, y no separación, unión de fuerzas, y no confrontación? ¿cómo podemos enfrentar, entre todos, estos desafíos?

Mientras avanzamos en un proceso que nos permita cuidar la esperanza comunitaria, es importante reconocer que, sin una actitud tolerante, entre nosotros, no será fácil la convivencia. No creemos que la tolerancia sea la solución para ningún conflicto. Pero sí es condición básica para acercarnos a algún tipo de solución. Nos ayudaría a crear un clima necesario frente a las agresiones que no ayudan y que impiden construir esas fórmulas que abren caminos a la convivencia pacífica. Necesitamos ciudadanos que enfrenten los conflictos con espíritu tolerante. Las diferencias no deben ser una amenaza sino un reto para avanzar. La tolerancia nos capacita para aceptar al otro sin eliminarlo. Tenemos una tarea pendiente que no podemos seguir aplazando: buscar, entre todos, el asentamiento de una convivencia siempre más justa y siempre menos violenta.