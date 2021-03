Una cosa piensa el burro...

Y otro el que lo arrea. De la intención a la acción se requieren unas condiciones en el ser humano desprovistas del egocentrismo, prepotencia y avaricia, pero provistas de la humildad tomando lo mejor de todos y desechando lo que probado haya sido un desacierto.

En nuestra Cartagena todos opinamos y conceptualmente describimos el mundo del desacierto sin mostrar soluciones, soltando lo que en el argot popular llamamos “petardos” que el ser humano desea escuchar agigantando un enfrentamiento social sin hilo conductor que garantice en el tiempo lo que se pudo en el pasado con las revoluciones o transformaciones.

Mario Vargas Llosa planteó en el prólogo del estallido del populismo que: “El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal de la libertad, sino el populismo”. Considera que la amenaza populista no es una ideología sino una epidemia viral y Jairo Trujillo define que: “Los fenómenos populistas que han venido promoviendo decisiones mayoritarias en los pueblos en los cuales se han presentado, muestran el peligro que existe cuando estos, mal llamados líderes de tales movimientos, convocan la voluntad popular para tomar decisiones que, si bien son respaldados por las mayorías, no son convenientes, objetivamente hablando, para el desarrollo de las comunidades en que se manifiestan”.

Las últimas decisiones populares tomadas por pueblos de diversas tendencias culturales y, por tanto, sociales, así lo demuestran: Inglaterra con el Brexit; Venezuela con el castrochavismo, Cataluña y su deseo independentista, Estados Unidos con la elección de Trump, etc. Qué interesante que en nuestra Cartagena pasáramos a la acción, todos expusimos con análisis de la economía (desempleo e inestabilidad mental por confinamientos) que se dispararía la intolerancia y la delincuencia que hoy traspasa las fronteras humanas y geográficas, la delincuencia no solo es producto de la ausencia del pie de fuerza, ella es el resultado masivo de la exclusión, debilitamiento de hogares, bajos ingresos, economía informal, condición de puerto y desempleo.

Los viejos sabios decían, “no hay que agarrar la burra por el rabo ni buscar el ahogado río arriba”, las discusiones fragmentadas, parciales y las manifestaciones de buscar un responsable que satisfaga el golpe que recibe la ciudad se convierte en un ejemplo clásico del populismo irresponsable y mal intencionado que unos años será rotado por otra acción que dirá ahora sí tomando una bandera como las flameadas en el país con la seguridad, la corrupción, el desempleo que sin ser malas ideas, en la praxis no ha arrojado resultado pues son producto de la conquista y no de un análisis técnico que nos mantenga tatuado de cómo hacerlo viable en condiciones con la hacienda pública, la empresa privada, normatividad jurídica y la voluntad de sus anunciantes.