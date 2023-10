Una hora de silencio

Fue hace más de un siglo, después de finalizada la Primera Guerra Mundial, cuando se empezó a utilizar, en ceremonias militares y civiles, la práctica de guardar un minuto de silencio como homenaje o en memoria de alguien fallecido. Como ceremonia, rito o reconocimiento ha venido variando y en muchas ocasiones ha sido y es una expresión de sentimientos de dolor, de tristeza o de solidaridad.

Hoy esta práctica se ha consolidado y ya es común encontrarla en toda clase de eventos masivos, de carácter local y hasta internacional. El guardar un minuto de silencio se viene convirtiendo en parte de los espectáculos públicos, de eventos masivos, celebraciones e inauguraciones. En los comienzos se utilizaban hasta 10 minutos de silencio y con el avance del siglo XX el tiempo de la ceremonia fue reduciéndose, a 5, luego a 3, hasta llegar a 1 minuto.

Pero lo que viene ocurriendo en el mundo y en particular en nuestra querida Cartagena nos está llevando a pensar en la necesidad de aumentar el tiempo dedicado a reflexionar por la situación que atravesamos, por la pérdida de valores sociales, la convivencia y el respeto de los derechos fundamentales, y en especial por el derecho a la vida, como el mayor bien y el más preciado valor de toda persona y de toda sociedad.

Transitamos en forma acelerada a escenarios en los cuales la integridad de las personas no tiene el mínimo de consideración, la valoración del otro es dada por criterios o consideraciones subjetivas o acomodadas a los intereses particulares, a percepciones moldeadas por ideas difíciles de defender o de sostener, a justificar lo que en otros momentos es inviable o imposible de sostener, a aceptar o rechazar los hechos dependiendo de circunstancias asociadas a visiones unilaterales o parciales, dependiendo de las afectaciones o de intereses particulares.

Cada día nos enfrentamos a situaciones de una enorme relatividad, donde eventos de otras circunstancias, contextos o realidades pareciera que justificaran acciones que en otros momentos o circunstancias serían condenables o por lo menos reprochables.

Cuando la preocupación por un asesinato no pasa de un día, cuando la explicación por la pérdida de la vida de una persona es ligera o justificada con cualquier argumento, cuando nos acostumbramos a ver en los medios y en las redes sociales la muerte de una persona o las masacres como algo normal, cuando no nos inmutamos por la sevicia, la rapidez o facilidad con la cual se asesina a una persona, por el motivo que sea, es que estamos llegando a niveles de desprecio por la vida humana que nos acerca peligrosamente a la condición más miserable de la especie, aquella en la cual perdemos la condición de ser humanos, por lo tanto nos acercamos más a ser una especie despreciable, aquella que se autodestruye, pensando en su sobrevivencia. Por esta vía no vamos a necesitar minutos, sino horas de silencio.

*Sociólogo.