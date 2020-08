Una idea por Cartagena

Cartagena con sus defectos y virtudes debe buscar nuevos nichos económicos que la ayuden en el menor tiempo posible a acortar las grandes desigualdades. Como ciudad turística por excelencia tanto públicos como privados deben buscar las mejores estrategias para volver a la ciudad un destino turístico multifacético, en los 90´s se produjo el boom turístico en La Boquilla el cual trajo un turismo diferente al que hasta ese momento se manejaba en la ciudad centrado principalmente en Bocala. Tiempo después se dio el boom del Centro Histórico con los Hoteles Boutique, que le dieron un glamour al turismo que recibía la ciudad, pero como todos los ciclos tanto el turismo de Bocala, La Boquilla y Centro Histórico llegaron a una madurez y sus costos al ser altísimos restringen su crecimiento, es aquí cuando debemos mirar qué no ofrece Cartagena en ofertas turísticas y ver qué están ofreciendo las ciudades vecinas. Tanto Barranquilla como Santa Marta saben que arrebatarle una porción a la tajada turística de Cartagena les traería grandes réditos monetarios a sus economías locales, Barranquilla con su Malecón del Río y Santa Marta con su marina lograron una oferta que lastimosamente Cartagena no tiene.

No es un secreto que en muchas ciudades cada determinado número de años es necesario realizar renovaciones arquitectónicas, pues aquí debemos hacerlo y ofrecer eso que no podemos como lo son el turismo de ferias y el turismo de embarcaciones, y aquí tenemos a Bazurto y la Ciénaga de las Quinta (CDQ) el cual es el espacio preciso para construir el Corferias de Cartagena y la Marina Internacional (MIC), puesto que está en el corazón de la ciudad con avenidas y con acceso marítimo, pero sobre todo con Transcaribe a su lado y cercano al Centro. Las ferias son exitosas tanto por lo que se transa, pero también por la capacidad de mover público y de interconectarse a otro sitios de interés turísticos, en cuanto a la MIC, es claro que la ciudad cuenta con todo el potencial para ser líder en el Caribe, el problema radica es que donde las quieren poner los vecinos no las aceptan (Bocala, Manga y Centro, etc). puesto que están saturados de actividades turísticas. Es aquí donde la CDQ ofrece de manera natural el espacio necesario para desarrollar la gran MIC y brinda la seguridad ante eventos climáticos de cualquier índole, los barrios vecinos ahora secuestrados por el mercado público se convertirían en las zonas de soporte a estas dos anclas de progreso: hoteles, comercio turístico, comercio especializado, oficinas, residencias pero sobre todo mucho empleo, podrían convertir a esta deprimida zona en la próxima joya de la ciudad.

Búscanos en YouTube como: Una Idea Por Cartagena.