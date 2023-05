Una inquietud el presente

Conversando en estos días con un amigo especialista en asuntos de inteligencia artificial y robótica vino a mi pensamiento la necesidad de referirme a esta realidad que a todos nos afecta y nos ocupa; porque los teléfonos, las computadoras y los equipos de comunicación se han convertido en una necesidad ineludible. Ciertamente que estos logros tecnológicos del presente son señal de la condición de ser imagen de Dios, es decir, hombres y mujeres capaces de crear, de producir y de hacer avanzar el conocimiento y sus posibilidades.

Si uno le pregunta a la inteligencia artificial por algún aspecto cualquiera una de las respuestas más usuales: “Está probado científicamente” y el escuchar esto tantas veces me ha venido la sospecha de si no estamos volviendo al argumento de autoridad con ciertos brotes de dogmatismo porque la ciencia no avanza sino porque algo que considerábamos definitivamente así, se puede relativizar y darnos la posibilidad de desarrollar algo mejor. El ensayo y el error forman parte del conocimiento denominado científico, por lo tanto no se caracterizaría por definiciones contundentes de cientificidad como lo que no se puede refutar o cambiar.

Lo peligroso de los avances de las tecnologías contemporáneas son los presupuestos filosóficos e ideológicos de fondo, los intereses de grandes multinacionales o magnates propietarios de las redes sociales. Somos una generación que va perdiendo la capacidad de pensar, de analizar, de identificar los sentidos ocultos tras los aparentes, las realidades implicadas en algunas situaciones, sustituyendo el pensar por la digitación. Para ser libres nos liberó Cristo nos dice Pablo de Tarso con claridad meridiana. Es necesario asumir las tecnologías con libertad y sentido crítico, no como lo único o lo definitivo en el pensar y el actuar. Los seres humanos somos los que creamos técnicas y procedimientos, por lo tanto, no somos inocentes en lo que se busca y se persigue con ellas. Si son para construcción de humanidad y preservación de la creación, bienvenidas, y este el es criterio primordial desde una perspectiva cristiana.

A los seres humanos los hizo poco inferior a los ángeles nos dice el salmista, es decir, seres que realizamos la imagen de Dios, todo lo que construye y provoca una humanidad en solidaridad, equidad, bondad y preferencia por los excluidos es tarea primordial de quienes asumimos la fe, de manera que la exclusión de los avances tecnológicos que viven campesinos y pobres debe sustituirse por la inclusión y la participación. Así lo sea porque en lugar de esclavizarnos en nuevas dependencias nos sintamos llamados a utilizar las tecnologías en libertad que construye.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.