Chile y Colombia son dos países que en el presente se acostumbra a comparar. Ambos han sufrido en los últimos años diversos periodos de agitación social motivados en gran medida por la desafección de una relevante parte de la población con el modelo político-económico imperante, ambos han progresado mucho en las últimas décadas pero mantienen elevadas tasas de desigualdad económica, ambos parece que se dirigen a victorias electorales de la izquierda, uno ha comenzado ya un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución y para el otro no son pocas voces las que reclaman lo mismo.

Ambos países son buen ejemplo de la llamada trampa de las rentas medias: países que salen del subdesarrollo, cuya economía crece, que generan clases medias con ingresos aceptables, pero que no llegan al nivel de prosperidad de las economías plenamente desarrolladas. Basta con ver quién se ha manifestado en los dos países en los últimos años para comprobar que no son los desarrapados y las poblaciones rurales las que salen a la calle, sino las clases medias urbanas frustradas. Personas con suficiente dinero para contratar Netflix, pero no con tanto para tener la vida que ven en las series y películas extranjeras. Negar la mejora económica de Chile y Colombia en los últimos veinte años es negar lo evidente. Pero negar que millones de personas esperaban más y que están muy enfadados al darse de bruces con la realidad de un progreso personal más lento del que creían que les correspondía, también es negar lo evidente.

La pregunta es si cambiar la Constitución o hacer una nueva es el camino para mejorar esta situación. En el caso de Colombia, no lo creo. En Chile quizá sí. Al fin y al cabo, su Constitución nace como una carta otorgada por la dictadura de Pinochet. Pero la CPC de 1991 es el fruto de un proceso democrático. El problema no es que sea un mal texto (aunque sus problemas sean muchos). El problema es que en Colombia existe una importante diferencia entre lo que dicen las leyes y lo que sucede en la realidad. ¿Dónde se dice en la CPC que el sistema político colombiano deba ser un régimen clientelar en el que la corrupción y la compra de votos se presenten por doquier? El problema no es el texto constitucional: es una sociedad que en no poca medida lo desprecia.

Sin embargo, del mismo modo que un militar siempre dirá que la solución a todos los problemas pasa por las armas y un profesor que pasa por la educación, un constitucionalista siempre dirá que pasa por hacer una nueva Constitución. Bueno, yo soy constitucionalista y no pienso así. Los cambios mejor poco a poco y asegurando cada paso. A una constituyente se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale.