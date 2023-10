Una pregunta abierta

Y que no solo sea quejarse... Te pregunto: ¿Qué haces tú por la ciudad de Cartagena? ¿Cuáles son tus acciones para que adiciones progreso a la misma? Está bien que pienses en tu beneficio individual porque es normal que cada persona tenga prioridades y entre ellas está alcanzar una condición de vida grata, holgada, trabajo y también diversión, puesto que los equilibrios y compensaciones deben nivelarse en la rutina diaria para que la mente, espíritu y cuerpo vibren en sintonía y es por eso que te vuelvo a preguntar, ¿el espacio físico que te rodea, donde llevas a cabo la praxis, no cuenta? Pienso que las cosas podrían empezar a cambiar cuando cada persona, desde su intimidad hacia la convivencia y amor por la ciudad, en vez de quejarse todo el tiempo, empiece a hacer algo por ella. Por ejemplo, ¿te asomas a la puerta de tu casa y te detienes a mirar en qué condiciones está la acera o la calle? ¿Hay basura tirada? ¿Hay maleza? ¿Qué es lo que ves que te impide transitar dignamente? Ya conozco las respuestas: eso no lo arrojé yo, cuánta incultura, qué gente tan puerca, nadie valora la ciudad, cada uno hace lo que le da la gana, aquí no hay autoridad, la ley es de papeles, los que nos gobiernan parecen caballos cocheros y no ven para los lados. En estos momentos, la quejadera se siente más fuerte y hace demasiado ruido y ahora es por parte de los postulados a ejercer la Alcaldía y es el temor de muchos, en vez de proponer su plan de gobierno de cabo a rabo, con lo urgente y preponderante, para darlo a conocer a toda la ciudadanía es un permanente lanzarse dardos los unos a los otros (de pronto no son todos), pero nos deja el sinsabor y el temor de que quien quede elegido por democracia (lo sabremos el 29 de octubre) tendrá cuatro años de defensa personal y cero gobernar. ¿Qué hago yo? Trabajo por mi ciudad, entre otras, 20 años de docente, gradué 18 promociones, orientados al libre pensamiento, liderazgo y criterio propio, para que los estudiantes éticamente contribuyan al desarrollo de su ciudad, país y hasta donde se expanda; me enfoqué en que exploren su creatividad, sus decisiones, basadas en lo objetivo y fundamental, siempre en busca del desarrollo personal y progreso colectivo. También trabajo con las comunidades y, aunque a veces me agoto por el clima y la indiferencia de muchos, sé que esta labor continua es sembrar, sensibilizar y ayudar a cambiar la mirada a través de la transformación, no puedo detenerme porque la constancia hace ver los frutos, aunque la mayoría de las personas estén envueltas en el escepticismo, tengo la obligación de hacerlo y si la vida me lo permite, debo seguir en esta labor y dar de mí en beneficio de todos. Soñé con una cultura ambiental y cada uno de esos grandes sueños los he ido construyendo con un equipo y sigo soñando con el progreso de mi ciudad: Cartagena.

*Escritora.