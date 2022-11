Una transición energética justa

Sr. presidente, Colombia no tiene que asumir de una manera autoflagelante la limpieza de un planeta que no contaminó, ni contamina.

Somos un país carbono neutro, pues no hemos arrasado con todos nuestros bosques y selvas como sí lo han hecho otros países que hoy se rasgan las vestiduras con el ‘cambio climático’.

Colombia antes que preocuparse por el cambio climático se debe preocupar primero por el hambre, la mala educación y las pésimas condiciones de vida de su pueblo.

Los que lideramos proyectos de energías renovables lo hacemos por un tema de sostenibilidad ambiental pero también financiera. Generar con fósiles es cada vez más costoso y generar con hidráulica depende del régimen de lluvias. Nuevas fuentes nos garantizan suministro económico para que podamos tener una mejor calidad de vida y gracias a la ciencia tenemos alternativas eco amigables que a la vez son económicas.

Manejemos las pasiones ambientales en sus debidas proporciones, no podemos replicar conductas de países desarrollados que han superado muchos problemas que nosotros no, y se dan el lujo de hablar sobre estos temas con la tranquilidad de que su pueblo tiene y tendrá alimento y una alta calidad de vida.

Para hacer un símil sencillo. La señora rica está pendiente del salón de belleza, la pobre de llevar comida a sus hijos. Si la pobre se pone a pensar en el salón de belleza se verá linda, pero ella y sus hijos se morirán de hambre y ninguno disfrutará esa belleza.

En una visita al departamento del Amazonas, me topé con personas que comercializaban madera de manera abiertamente ilegal. Les dije que esa actividad acabaría el planeta en pocas decenas de años. Ellos me dijeron que, si no vendían esa madera mañana, no tendrían cómo llevar comida y las necesidades básicas a su familia mañana.

Usted dijo en su discurso de posesión que les exigiría a los países ricos que aportaran. Todos esos que deforestan el amazonas deben ser guardabosques pagados por las naciones contaminantes y que necesitan del amazonas para que filtre el aire que ellos contaminan. No todo es la autoflagelación para evitarlo.

Los bosques que los países desarrollados acabaron para lograr sus objetivos económicos eran sus bosques, ahora los bosques de los países en vía de desarrollo son ‘los bosques del planeta’.

Sr. presidente, sus razones parecen ser altruistas, algo que se debe valorar, pero obligar a los colombianos a autoflagelarse no es el camino, dejar que un pueblo aguante hambre con la nevera llena no es correcto. Si el mundo desea que dejemos enterrados nuestros combustibles fósiles que los compren y los dejen ellos enterrados. Pero si nos vamos a morir tosiendo e inundados, por lo menos que sea con la barriga llena.