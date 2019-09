Unidos por Cartagena

Un problema grave que estamos padeciendo en Cartagena son nuestros pensamientos de impotencia y desesperanza frente a la politiquería y la corrupción. Es la percepción de que, hagamos lo que hagamos, las cosas seguirán iguales, y por ahí nos llega el tanganazo de la resignación colectiva. Y ello es grave. Las sociedades funcionan como las personas, el negativismo es contagioso, se esparce como virus y las mayorías quieren darse por vencidos. Entonces, la ausencia de acción retroalimenta esa sensación de falta de control sobre el destino de nuestra ciudad.

“¿Pero qué puedo hacer yo?”, me preguntaba el otro día un amigo. Y le contesté: “No jodas, mucho. ¿Con cuántas personas te ves al día que puedes capacitar e influir para que entiendan la tragedia de seguir eligiendo a candidatos corruptos e ineptos a la Alcaldía? ¿Cuántos amigos, empleados, familiares, compañeros de trabajo, tienes? ¿Acaso no estamos en la era de las redes sociales para interconectarnos y producir una ola exponencial de reacción con un simple ‘clic’? ¿Acaso no entiendes que la politiquería se alimenta de tu apatía?”. Por eso digo: ¡jamás subestimemos la capacidad que tenemos todos de transformar e influir en los demás! La grandeza del poder ciudadano viene de nuestra capacidad de movilizarnos y decir: ¡basta ya! La politiquería ha vivido entre nosotros gracias a la complicidad de nuestro silencio y la falta de conexión. Pero hoy no. Hoy tenemos el internet. Hoy los ciudadanos tenemos un poder infinito de expresar nuestra indignación y volver viral una causa noble. Y qué más causa noble que levantarnos y enfrentar esa obsesión de las casas tradicionales politiqueras y sus financiadores de imponer su candidato para que se roben a Cartagena en nuestras propias narices, mientras los problemas de ciudad se perpetúan.

Por eso digo: que se vayan al carajo los partidos políticos del país. Al carajo todos. Que sus diferencias las manoseen en Bogotá, que aquí estamos necesitando soluciones de unión suprapartidistas. Necesitamos urgentemente un alcalde honesto y con capacidad de ejecución. No podemos esperar más. Que se unan los candidatos Araújo, Londoño, Báladi, Fadul y Hernández en una sola fuerza que haga contrapeso a la politiquería y trabajemos unidos por Cartagena.

Estimado amigo, seamos parte de la solución, que hay un millón de formas en que puedes ayudar. Envía este mensaje a todos tus contactos. Levántate, sacúdete, sugiere, conecta, empuja, aporta... ¡Únete a Cartagena!