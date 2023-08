Universidades más seguras II

Señalé como de vital importancia el llamado que este año realizó el Ministerio de Educación a las IES (1) a crear Protocolos y Rutas de atención dirigidas a la mitigación de las formas de Violencias basadas en el género, y advertía desde ese momento los desafíos que implicaba esta tarea como punto de partida para encarar este fenómeno que ha anquilosado a las universidades públicas y privadas en una evidente subordinación, sumisión e invisibilización de las mujeres respecto de los varones.

Inquieta por este tema, me puse en contacto con algunos designados del Gobierno en los Consejos Superiores de algunas universidades públicas, y con diferentes miembros de comunidades educativas para poner un poco de termómetro a este tema.

Noto que las instituciones actuaron en cumplimiento de un ‘requisito’ el cual solventaron de manera formal, pero que no refleja un verdadero compromiso institucional en este tema. Se crearon y/o actualizaron los protocolos, pero: 1) Muchos se hicieron a puertas cerradas, sin hacer un verdadero trabajo construcción y participación colectiva. Existen “formatos” con los que pretenden tener “muestras” pero en nada refleja un verdadero espacio de discusión motivado por la universidad. ¡Es más!, ¿qué puede sugerir que las rutas y protocolos resulten tan parecidos entre sí en el caso de algunas universidades? ¿Se copiaron? ¿o recurrieron a “expertos” que convirtieron este requerimiento en un producto comercial para las IES? 2) Ausencia de socialización de las rutas y protocolos a la comunidad; y la infaltable, 3) Obstrucción a la denuncia. “Han pasado los años, y aunque hayan denuncias y escraches en contra de ese profesor, y a pesar que de las universidades privadas le hayan cancelado contrato, aún en mi alma mater dicta clases y convierte las aulas de clases en espacios no seguros para todos los géneros” (2); “en una universidad dos jóvenes fueron acosadas por un docente, denunciaron y la administración emitió un correo para solicitar la retractación de dichos señalamientos” (3); son dos ejemplos de situaciones que siguen sucediendo pese a contar con los instrumentos solicitados por el MEN. Las dinámicas tradicionales de poder intactas. Los derechos humanos en el escenario universitario no logran contener el abuso. A hoy no hay socialización ni operativización de los protocolos y rutas; quienes reciben las denuncias no tiene la cualificación o no les importa o temen por su trabajo.

1. Instituciones de Educación superior/ Universidades.

2. Afirmaciones textuales de un testimonio de una víctima.

3. Afirmaciones textuales de conocedor del presunto caso de acoso sexual.

Abogada con Especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.