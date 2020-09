Urbanismo sin infraestructura

Excelentes las apreciaciones que hace Jaime Borda en su columna del 17 de septiembre, relacionadas con las discriminatorias modificaciones al POT, en las que se observa claramente la intervención de los grandes inversionistas que buscan la masificación de las construcciones en la Zona Norte y Barú, donde se pretende disminuir las áreas de cesión, zonas verdes y de recreación, sin que se haya pensado en resolver, entre otros tantos, los problemas de movilidad que se presentan por la carencia de vías que permitan un libre desplazamiento.

No podemos ignorar que el mal llamado desarrollo de la Zona Norte, no es más que una estrategia de venta de los propietarios de unos condominios lujosos que se encuentran muy lejos de solucionar lo más importante como lo es calidad de vida, la cual se da cuando los desarrollos son integrales y solucionan todos los aspectos de la cotidianidad, es decir, el urbanismo ha sobrepasado con creces la infraestructura de servicios básicos, que menciona Borda, a quien se le olvidó anotar que existe una terminal de transporte que no se sabe por qué no ha entrado en funcionamiento y un proyecto para la construcción de un aeropuerto entre la vereda El Zapatero y el corregimiento de Bayunca, que fue socializado el año pasado.

Esta situación nos muestra que el liderazgo de los dirigentes cartageneros está cada vez más en entredicho por el poco o nulo interés que le prestan a los proyectos que aquí se desarrollan y que vienen con el sello de cualquier entidad del orden Nacional, llámese ANI, Fondo Adaptación, Fonade, Findeter y Ungrd con su reciente manejo fallido de la protección costera.

Lo dicho por Borda, sobre la segunda calzada del Viaducto del Gran Manglar, me trae a la memoria el debate que se dio, en su momento, desde la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, siendo presidente el Ingeniero Ramón Torres. Se propuso que éste se construyera en doble calzada y se dejara igual la vía existente, lo cual fue rechazado por la ANI.

El caso mereció una moción de advertencia de la Procuraduría Regional de Bolívar, se convocaron audiencias en la Alcaldía y el Concejo de Cartagena, para conseguir ese objetivo y no se pudo contar con el apoyo ni de la una ni del otro, ni mucho menos de los gremios ni de la ciudadanía. La majestuosidad del viaducto contrasta con la mezquindad de las vías que sirven de entrada desde Barranquilla, las de servicio a La Boquilla y al desarrollo urbanístico de la Zona Norte. No es posible que una obra nueva, de tanta importancia, de las 4G y construida con tecnología de punta, no sirva como una verdadera solución de tráfico.