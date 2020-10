Urbano Chavarro

El diccionario dice que empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Tengo para mí que eso es el culmen del médico al tratar a sus pacientes. Pero resulta casi una utopía resaltada por la hermosa y poética frase de Neruda: “¿Has pensado de qué color es el abril de los enfermos?” Y claro, no es fácil pensarlo o imaginarlo. Solo cuando se ve amenazada nuestra salud, o cuando la perdemos, entendemos el significado de la palabra enfermedad.

No fue él quien entró la primera vez al consultorio. Un día cualquiera de agosto, hace varios lustros, entró un senador romano: el porte que da el poder ejercido eternamente; la humildad de haberlo ya perdido; la presencia de saberse un buen vividor; la voz grave del conocimiento acumulado; el lenguaje exquisito y las palabras medidas. La túnica blanca y el purpureo latus clavus no hacían falta, eran suplidos con creces por su estampa de Cicerón. La enfermedad era un mero accidente que él aceptaba con estoica sabiduría, pues cada síntoma y estigma era el reflejo de años vividos, bebidos y fumados. Con magnánima clarividencia, de luchador derrotado, abandonó el tabaco antes que yo se lo hubiera sugerido. La vida de excesos había quedado atrás. Sin embargo, trasgredía su abstinencia y sacrificio, con mayor frecuencia que la que Margarita quisiera, escanciando finos alcoholes y placeres culinarios. Sus sesudos consejos, decantados en milenios de humanismo, ocurrían con la discreción sacerdotal del sigilo de arcano. Periódicamente sus obsequios oscilaban entre el Martini de Bond, el Jack Daniels de Sinatra o alguna de las colecciones de Juanchito El Caminante. De tragos cortos y cocteles pasaba fácilmente a la trascendencia de la vida en su ocaso. Pero la enseñanza era mucho más que palabras. Era el ejemplo de vida diaria seguida durante años: yoga y técnicas asiáticas en la madrugada, caminata por la playa, ejercicios por horas. Ambos sabíamos la importancia de su disciplina y rigurosidad. Todo eso mejoró la calidad y prolongó la cantidad de vida, mucho más que los costosos y novedosos medicamentos formulados. Ejemplo de humildad, él que lo tuvo todo, caminaba hacia el centro con su sillita portátil para sentarse en algún lugar del casco histórico a ver pasar la vida. Durante años se convenció, y nos hizo creer erróneamente a todos, que con solo ir a consulta mejoraba y su desbordante agradecimiento ocultaba mi vergüenza. Desde el principio fue evidente para mí que, de los dos, quien estaba en deuda no era él. Luego de una lucha de casi 30 años, la misma enfermedad le arrebató lo que más quería, la vida. La impersonal y frígida pandemia impidió rendirle el último y merecido tributo y por ello hoy solo me resta agradecerle brindando por él con la nunca antes tan sabia frase de Winnicott: “A mis pacientes que pagaron por enseñarme”.