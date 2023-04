Utopía de la paz en Colombia

El Estado y el pueblo colombiano quiere la paz, sin lugar a dudas, quien no la quiere son precisamente los que se lucran de mantener en zozobra a la población para poder ejercer sus delitos con total impunidad, para ellos es más rentable mantener la violencia que desmovilizarse, pierden su lucro de actividades ilícitas. Recordemos que la paz no es otra cosa que un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad, que es opuesto a la guerra y tiene una connotación positiva, es un estado de armonía que está libre de guerras, conflictos y contratiempos, donde el pueblo puede convivir sin amenazas, asesinatos o zozobras.

Entre ejércitos enemigos o naciones enemigas es posible alcanzar la paz ya sea porque hay un vencedor o porque se llega a un acuerdo entre ellos para terminar la guerra. Pero cuando el conflicto es interno, disfrazado de aspiraciones políticas, donde es el narcotráfico y minería ilegal el caldo de cultivo que mantiene vigente esas fuerzas contra el Estado de Derecho, la paz se vuelve una utopía.

Lo estamos viviendo en la actualidad, por un lado, el Estado buscando la paz total y por el otro lado el Eln, disidencias de las Farc, el clan del Golfo, el tren de Aragua, minería ilegal y toda la delincuencia común, intimidando a la población y al mismo Estado con asesinatos y secuestros. De esta forma jamás se alcanzará la paz y se vuelve un sofisma de distracción, donde el Gobierno imparte órdenes limitando el accionar de su fuerza pública y por el otro lado aumentando la inseguridad, el narcotráfico y la minería ilegal por todos lados, ya la tranquilidad no es posible y mucho menos la tan anhelada paz. En el gobierno de Duque hubo diálogos con el Eln y se suspendieron después del atentado en la Escuela de Policía General Santander donde murieron 23 jóvenes cadetes en el 2019. Ahora pasa algo parecido donde mueren 9 soldados de una patrulla que cuida el oleoducto, producto de otro atentado del Eln. Seguimos llorando a nuestros héroes.

Para estos casos lo único que queda es que se utilice toda la fuerza del Estado contra los delincuentes para detenerlos y ser juzgados, no se puede continuar llorando y enterrando nuestros héroes asesinados a mansalva, mientras que los delincuentes andan como Pedro por su casa sembrando el terror. Con un simple abrazo de condolencia y el pabellón a media asta como símbolo de dolor, no se construye la paz, esta solo se consigue si los delincuentes y bandidos se dan cuenta que es más rentable la paz que la violencia, pero para ello el Estado debe emplear todas las fuerzas que le da la Constitución, empezando por el empleo correcto de sus fuerzas armadas y no limitando su accionar que lo único que consigue es darle ventajas al delincuente.