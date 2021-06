Vacunas y patentes

El presidente de Estados Unidos, Jhosep Biden, anunció que propondrá la eliminación temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19. Este anuncio sacude a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y despertará una gran controversia; es posible que muchos países se pronuncien a favor de esa posición. Colombia en su papel “de cipayaje”, dos veces se ha negado a darle el apoyo a esa propuesta. Aunque el debate sobre el levantamiento de la propiedad intelectual, especialmente de vacunas, lleva años sin que haya avances en este terreno. En octubre del año pasado, India y Suráfrica en unión con 99 países propusieron que se levantaran las patentes. ¿Colombia, primero se abstuvo y después voto negativamente? El camino escogido por Biden “es someterlo a un consenso dentro de los 164 miembros de la OMC. La Unión Europea señaló que estaba dispuesta a comenzar las negociaciones, sin embargo, Ángela Merkel advirtió que se oponía al plan de Biden”. El consenso es difícil, hay países que se oponen a una medida de este tipo, debido a que tienen grandes compañías farmacéuticas que especulan con ese negocio: Australia, Canadá, Alemania, Noruega, Japón y Suiza.

Desde el momento que se conoció la gravedad de la pandemia, las farmacéuticas del norte de Europa y de los Estados Unidos decidieron lucrar de esta tragedia de la humanidad, sin ningún escrúpulo ético. Les interesó más el valor de sus acciones en las bolsas que unirse para lograr combatir el COVID-19. Los resultados están a la vista, el COVID-19 se diseminó en todos los países pobres incluyendo los del tercer mundo.

Los filósofos románticos creían en la Solidaridad de la Humanidad, sin distingos de posición económica; cuán engañados estaban y están. La solidaridad humana no existe, lo que interesa es el negocio; las multinacionales farmacéuticas que se lucran han impedido que los medicamentos “vacunas” lleguen a nuestros países. El caso de Colombia hay que destacarlo; un gobierno con un mandatario inhábil, que no actuó a tiempo para buscar la mejor opción, por el contrario apoyó a los países poderosos. No acudió a buscar las vacunas que le ofrecía la India, China y Rusia. Prefirió que los colombianos mueran infectados. Lo que demuestra que el incapaz gobernante sigue besando las botas de los poderosos.

“Seguimos en cuarentena en el mes de junio y los porcentajes de vacunación son pobres, debido a que no hay vacunas y tampoco se realizan campañas. El gobierno colombiano continúa prefiriendo a las multinacionales explotadoras como Biotech y Pfizer, mientras los ciudadanos siguen enfermándose sin posibilidades de salvación.

¿Y qué decir de Cartagena, donde el COVID-19 abunda y no se hacen vacunaciones masivas?