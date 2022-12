Valoración del patrimonio

¿Usted se imagina que a un constado del Coliseo Romano existan varios depósitos de materiales reciclables rodeados de basura, como ocurre a un costado del Fuerte de San Felipe?, ¿o que para caminar unos metros de la Plaza de San Pedro en Roma hasta el Castillo de Sant’Angelo usted tenga que caminar frente a varios contenedores de basuras y escombros, pero además sin ninguna señalización, como ocurre al ir del Centro Histórico hasta el mismo San Felipe?, ¿cómo entender que en uno de los sectores más visitados hoy en el Centro Histórico, como es el barrio Getsemaní, el visitante se encuentre por lo menos con cinco zonas de aglomeración de contenedores de basura?, ¿o que en los alrededores de alguno de los centros arqueológicos Mayas usted perciba la sensación de inseguridad, abandono o desgreño, como está sucediendo en todo el Centro?, ¿igual podría uno preguntarse por la presencia de decenas de indigentes, habitantes de calle, limosneros y un largo etcétera de rebuscadores a toda hora y en todas partes?

¿Usted sabe que encuentra un turista extranjero cuando al planear su viaje a Cartagena, le da por querer conocer los tejares u hornos donde en la Colonia se elaboraron las piedras, la cal y demás materiales con los que se levantó el conjunto monumental de fuertes, murallas, iglesias y viviendas en el Centro Histórico?, ¿o si ese mismo visitante informado (que cada día aumentan en cantidad y calidad de datos de nuestra ciudad) le da por ir solo a conocer las cocinas de Bazurto?, ¿o qué le diría usted a un visitante extranjero que le pregunta por un sitio para ir a ver danzas o escuchar música en vivo de las manifestaciones culturales de la ciudad, una de ellas, la cumbia, recientemente inscrita en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la nación?

Estos son solo unos ejemplos, que estoy seguro, usted puede agregar más, que podrían aparecer aislados sobre lo que considero es el fondo más importante de todo este asunto, como es la valoración del conjunto patrimonial material e inmaterial de la ciudad.

¿Cómo explicarnos la dificultad de unos mínimos de cooperación entre entidades de la misma administración, dónde parece que cada uno se concentra única y exclusivamente en sus propias y limitadas funciones? Y no estamos hablando de que desde estas entidades se convoque a otras instancias de la nación y del sector privado para diseñar y ejecutar planes de acción orientados a hacer más grata la presencia y experiencia de los visitantes, de evaluar la permanencia y la percepción de los servicios turísticos que se brindan, o por lo menos saber sus recomendaciones para hacernos un destino de mediana calidad en el contexto internacional, y no estoy pidiendo de primera calidad, pues hasta allá no llega mi ingenuidad, por lo que podríamos tener en pocos años como destino turístico. Pero sí quedan las ilusiones de que podemos empezar a ejecutar pequeñas acciones que nos vayan transformando el escenario que hoy tenemos.

*Sociólogo.