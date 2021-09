Causa admiración el nuevo vehículo autónomo, sin conductor humano, que podrá manejarse sin ningún problema ni riesgo gracias al ingenioso montaje técnico de satélites, computadores y sensores.

El director del proyecto de la empresa Waymo de Google explicó que han fabricado, el más experimentado conductor urbano, que opera de manera remota sin intervención humana.

Se ha puesto todo el énfasis, como gran desafío, en la seguridad de los vehículos sin un conductor al mando. Para lograr este objetivo se estudió cómo se conducen los vehículos, utilizando bases de datos con experiencias de manejo de más de 20 millones de millas en las carreteras, y más de 20 mil millas de simulaciones, para estudiar las operaciones que hace un carro normal en cualquier carretera. Se ha llegado a un modelo que ofrece seguridad en las ciudades y en las autopistas.

La mayor cantidad de experimentos se hicieron en San Francisco donde hay vehículos autónomos que manejan 100 mil millas por semana, sin contratiempos.

Es la quinta generación de vehículos con un equipamiento que comprende sensores complementarios, radares, cámaras con 360 grados de cobertura alrededor del vehículo, día y noche, y se pueden conducir en las peores condiciones de tempestad y niebla sin problemas. El sistema de computación que utilizan es muy poderoso, y además está conectado satelitalmente a una red de computadores que tiene toda la información en tiempo real de la situación de las vías. El vehículo va tomando decisiones cada vez más inteligentes de acuerdo a la información acumulada del tráfico día a día, y además hace análisis de posibles dificultades. Eso le permite reaccionar inmediatamente sin intervención humana. Por ejemplo, puede advertir la presencia de un perro en la calle y tomar la decisión de esquivarlo.

Cuantas millas se deben manejar para garantizar que sea un sistema seguro? Ya ha habido experimentos con recorridos de millones de millas y se ha demostrado su total protección, no han habido fatalidades, ni daños que lamentar. Hay suficiente evidencias de su seguridad.

Los que han desarrollado estas tecnologías han utilizado métodos innovativos, entonces los pasajeros no tienen ninguna función, solo disfrutar. El que va en el sillón del conductor puede ir durmiendo con música, películas, paisaje y conversar. Son los beneficios de los vehículos autónomos. Son 90% más seguros de no estrellarse que si fuesen manejados por un humano que cometería más errores. Habrá disminución de los gastos de transporte porque no tendrán mano de obra, y permitirán también definir con mucha claridad la responsabilidad en caso de accidente y habría toda la información necesaria para evaluar su desempeño.

Estos vehículos cambiarán el diseño urbano de las ciudades que crecerán diferente expandiéndose horizontalmente. Cambiaran los centros comerciales que no necesitaran tantos parqueaderos porque los carros no pararán y continuarán con sus tareas programadas. Todo cambiará.

El transporte se volverá más económico y los viajes en carro serán más productivos, la gente podrá trabajar, estudiar. Los camiones, taxis y uber no tendrán conductores, y habrá más turismo sin stress de manejar y serán para descansar y trabajar.

Todavía no se ha dado vía libre para que estos carros se comercialicen, se seguirán haciendo los experimentos para ir perfeccionándolos con experiencias positivas. Está claro que el futuro de la conducción de los carros no será humano, serán vehículos autónomos que estarán en las calles de las ciudades y en las carreteras con mayor seguridad.