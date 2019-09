La ley colombiana contempla el término de “Vencimiento de términos”, como una figura necesaria del Estado de Derecho para garantizar el debido proceso, lo cual es válido cuando se vencen los términos establecidos por la Ley y no se ha hecho el llamado a juicio, ya sea por faltas de pruebas, falta de diligencia de los entes de control para presentar las pruebas y cuando los abogados de la defensa comienzan un proceso dilatorio en tiempo, buscando que se venzan los términos fijados por la Ley para juzgar a su defendido.

En este último caso es donde los procesos más sonados del país como la corrupción en las salas constitucionales, Saludcoop, Reficar, Odebrecht y otros, los abogados han trabajado intensamente buscando que se venzan los términos de Ley y sus defendidos salgan libres. Pero eso solo pasa cuando los defendidos son pesos pesados, porque a los demás no les dejan vencer los términos.

Es allí, donde la justicia está presentando una gran falla y uno se preguntaría si no hay otros argumentos que impidan lo anterior. Afortunadamente sí los hay, como lo expresó el senador Carlos Fernando Mota: manifiesta que la Ley 1786 de 2016, podría revertir dichas decisiones, cuando es evidente que se puede comprobar que el vencimiento de términos se produjo debido a las prácticas dilatorias de la defensa y por lo tanto ese tiempo perdido puede restarse al aplicar los términos, cuando el juez hace su estudio antes de su sentencia.

Ahí es donde uno se pregunta si la ley es para todos o para los de ruana. Si es así, hoy en día cometer un delito es mucho más fácil, solo se necesita un buen abogado que con artimañas dilate el proceso, al final sale libre por vencimiento de términos. Increíble y como lo manifestó el presidente Duque: “Este tipo de casos indigna a los colombianos”, pidiendo reformas a la Ley para acabar con este tipo de situaciones en la justicia, pero pienso que más que hacer leyes nuevas, lo que tienen que hacer los jueces es aplicar lo que ya está establecido por una parte, y por otra los mismos entes de control y acusación no dejar que esos términos se venzan, porque simplemente, se vuelven coadyuvantes al delito y no lo contrario, ya que sería un estimulante y no un castigo al delito.

Si bien es cierto que no se puede condenar a un acusado si no hay las pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad, tampoco puede salir libre y campante el acusado, donde claramente existió el delito y solo se espera sea condenado como debe ser y no su libertad por desidia u omisión de los entes de control y acusación que dejan vencer los términos o el juez no analiza correctamente el vencimiento de términos, dejándose manipular por los abogados defensores. Difícilmente Colombia puede salir del círculo de la corrupción, si la administración de justicia no se aplica correctamente.