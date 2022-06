Venció el cansancio

En las pasadas elecciones presidenciales el cansancio le ganó a la razón. El pueblo cansado de promesas incumplidas, lleno de hambre, olvidado por el Estado y repleto de noticias sobre corrupción salió a votar por quien le ofrecía un cambio. El discurso populista le dio esperanza a aquellos que llevan años oyendo alocuciones con ofertas laborales, proyectos sociales y educativos que no se cumplieron y dieron paso al gobierno de izquierda.

Los resultados muestran un país polarizado totalmente. Esa diferencia es la misma que da la brecha social en que vivimos y que ayudada por una campaña con dinero y estructura política, llevó a votar a los inconformes y resentidos por la indolencia del Estado en los últimos años. El discurso de no parecernos a Venezuela para ellos es inocuo. ¿Si ya están sin trabajo, no tienen acceso a la salud, no pueden mandar sus hijos al colegio y en la televisión solo hablan de los grandes robos al fisco, cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Qué les importa que intervengan las pensiones si nunca serán pensionados? ¿Qué les importa una reforma tributaria si nunca han pagado impuestos? ¿Qué significa expropiación para quien no tiene un techo? Nada.

Hay que ponerse en los zapatos de quienes comparten con sus hijos un hueco en el estómago hambriento o quien ve morir a un familiar en la puerta de un hospital, mientras ve las noticias de corrupción por millones de pesos. Todos ellos votaron por un cambio. Votaron con rabia en contra de la clase política que los ha usado y engañado por décadas. 11’281.002 colombianos se hartaron a punto de pedir un vuelco total en el país.

Vivir a espalda del dolor ajeno nos pone frente la zozobra de lo que pasará. Ganó Gustavo Petro y hay que ser conciliadores. Los empresarios tienen que aceptar la invitación del ganador a la unidad nacional. Petro es inteligente y puede hacer una gran transformación en el país sin desbaratar el aparato económico. Pero todo depende de quiénes se rodee y las decisiones macroeconómicas que se tomen. La izquierda tenía preparado el ambiente para no aceptar el veredicto en caso de no quedar. A lo mejor lo que nos esperaba era peor si no salía electo. Nunca sabremos si más vale malo conocido que bueno por conocer. La realidad es que ya el próximo Presidente empezó a sentarse con los industriales y casas políticas invitándolos a una nueva Colombia. Si logran un gabinete de consenso y competente, podrían hacer reformas que desarrollen el capitalismo y podría convertirse en un gran líder.

Desde el 2008 el “socialismo del siglo XXI viene entrando a Latinoamérica”. La mayoría de países del sur han tenido gobiernos catalogados de izquierda, o de centro izquierda, que marcaron una tendencia política e ideológica en la región. Nos llegó el turno. El nuevo gobierno deberá responder de manera creativa a las demandas del pueblo colombiano.