Vi volar banderas

El sol deslumbra. El brillo hiere. La luz feroz se refleja en las aguas de la dársena del puerto. En los balcones cuelgan las banderas. Agitadas por la brisa, por el viento, por la tormenta blanca que casi las arranca a cada momento.

Mis cabellos en llamas bailan despavoridos sobre mi pobre cabeza. Escucho explotar las ráfagas de aire en mis oídos. Respiro profundo. Una bandera ha sido tomada por dedos furiosos que se la llevan. La sigo en su carrera aérea. Sus franjas rojas y amarillas ondulan como ella lo hace al subir y bajar, bajar y subir, ir y venir sin orden ni concierto en el vendaval que ríe torturando a la pobre tela que se creyó algo más que trapo.

Mil de sus hermanas ven el trágico final de la que ya yace sobre las aguas. Humillada sobre las olitas que rompen contra el casco de los veleros. Sus mástiles golpean unos con otros. Clanc, clanc, clanc. El mar suena a metal. Los hombres se arrojan a la cara telas de colores. Se visten con ellas. Se envuelven en sentimientos, tantas veces odios, tan pocas amores. En nombre de ellas se gritan, se amenazan, se insultan.

Los hombres son criaturas tristes, niños que necesitan banderas para no sentirse solos. Tribus de almas pintadas, de caras sucias, de emblemas que unen pechos llenos y mentes vacías. Al borde del abismo, sometidas al vendaval, expuestas, frágiles, las banderas confiesan que no son nada, que no valen nada, que sus hilos no merecieron el triste final de volverse símbolo de fronteras y canciones amargas.

Ciega la luz, estalla el viento. Todas vuelan. Al fin. Arrancadas de sus lechos vuelan, vuelan, vuelan. Bandada de sueños vueltos pesadillas. ¿Habrá algo más sobre la tierra que hombres? Imagínalos a ellos volando como las banderas.

Enjambre de puntitos que ven aterrorizados que en la tierra no hay líneas dibujadas, no hay límites a la libertad humana, no hay lenguas que dividan, no hay historias que separen. No hay nada, ni banderas, pues hasta las banderas volaron. Y solo quedó el hombre. Preguntándose si fue un sueño, si creerse de verdad dueño del mundo no fue más que un turbio vapor de su mente enajenada.

Volaron las banderas. Todas descansan ya en lo profundo de las aguas del puerto. El viento se las llevó. El sol las quemó. Yo lo vi todo. Y ahora me pregunto si de verdad alguna vez existieron esos seres extraños a los que los viejos llamaron banderas.