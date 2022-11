Vía al mar, entre la miseria y el derroche

En un viaje a Barranquilla, en algún momento empecé a contar los tableros electrónicos gigantes a lado y lado de la vía al mar. Mal contados hay más de 30, y recordé que los estoy viendo en instalación hace años, quizás desde antes de pandemia. Al tiempo pensaba en las cientos de familias a lo largo de la carretera que no tienen ni para una de las tres del día, todo en una de las concesiones más costosas del país. En Cartagena he visto varios tableros, grandes y pequeños, con la misma función, pero en realidad, solo he sido testigo de su funcionamiento, digamos, un 0.1% del tiempo, si acaso.

Cada uno de esos avisos puede costar, sin cotización, al ojo, hasta $50 millones, por las cámaras, y otros equipos, sin mencionar mantenimiento. Vamos por lo bajo, el dinero gastado en un solo tablero, quizás treinta millones, pudo servir para mejorar dos salones en la institución educativa de Arroyo de Piedra, una comunidad que solo existe para el mundo cuando bloquean la vía. Allí mismo, el dinero de un segundo aviso permitiría dotar todo el colegio con aires acondicionados. Con el tercero y el cuarto es posible comprar una planta eléctrica para que las clases continúen cuando falle la electricidad. El quinto pagaría un buen curso de actualización a los profesores en sus respectivas áreas. El sexto mejoraría los baños con sanitarios decentes. El séptimo garantizaría la pavimentación de la entrada para que los niños no llenen de barro los salones. El octavo pudo cristalizarse en sillas y escritorios adecuados para aprender. El noveno dotaría de herramientas TIC al colegio, y el décimo pudo utilizarse para instalar filtros en el agua de consumo en el colegio. Esa vía, costosa, de un solo carril en territorio bolivarense, no necesita más de tres o cuatro de estas estructuras para apoyar a los conductores, ahí les dejo el resto.

Algunas veces pareciera que esta sociedad no tiene esperanza, con ciertos sujetos haciendo lo que les da la gana y otros llevando del bulto. La pandemia agudizó el problema exponencialmente, y cada vez me convenzo más de lo caótico e insostenible que será vivir en unos pocos años. El pesimismo es como la migraña, algunas veces nada te funciona y todo el empeño que pongas parece no servir de nada, máxime cuando observas un derroche de recursos que tanta gente necesita con urgencia.

Nunca funcionarán adecuadamente esos tableros, si es que alguna vez prenden algún foquito, y ojalá alguien revise las inversiones hechas con el pago de peajes. Tantos proyectos urgentes en las comunidades que le dan vida a la autopista y nadie piensa en ellas. Desde pasos elevados para evitar la masacre de cangrejos y decenas de otras especies, hasta dotar con algodón y alcohol los puestos de salud. Todo está por hacer en la vía al mar, por Dios, no sigan derrochando los recursos.