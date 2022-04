Viacrucis contractual

Cartagena es una ciudad llena de necesidades que deben ser atendidas por la administración distrital. A su vez, todos los mandatarios o representantes del gobierno –sobre todo cuando provienen del sector privado– sueñan con poder ejecutar los recursos y resolver los problemas de sus conciudadanos de manera ágil y eficiente.

Aquí es donde empieza el amargo e inevitable recorrido para lograr tales fines: la contratación estatal. Comprar una resma de papel o hacer una megaobra implica, en mayor o menor medida, transitar un tortuoso camino, con caídas y tropiezos, por la hiperregulación que lo orienta, justificada si se tiene en cuenta que cada contrato se paga con los sagrados recursos públicos.

En las primeras estaciones, que resultan, a la sazón, las más sufridas, se debe identificar muy bien la necesidad y planear mucho mejor la forma de satisfacerla; la aplicación de complejas fórmulas financieras y técnicas que ayuden a establecer el valor razonable de la contratación, la descripción exhaustiva y rigurosa de los elementos que componen los bienes, productos o servicios a adquirir, donde, además, se debe contar con el concurso de un interdisciplinario grupo de expertos que muchas veces no trabajan al mismo ritmo y con el mismo compromiso, hace que sea un verdadero calvario cumplir con los compromisos de manera oportuna, como llevar un plato de comida a los grupos de especial atención, por ejemplo.

La cruz sigue a cuestas con la identificación de la forma más transparente y responsable de seleccionar al mejor contratista para esta religiosa tarea de cumplir el objetivo. Son muchos los que sienten el llamado y por esa misma razón utilizan todas las herramientas de la sana competencia para obtener el primer lugar, lo que puede implicar, muchas veces, hacer que el proceso se caiga o que algunos de sus intervinientes resulten irremediablemente crucificados por errores cometidos en el camino.

La anhelada bendición parece observarse a lo lejos con la celebración del contrato, pero no es más que la antesala de la estación más prolongada, la ejecución, donde cualquier cosa puede pasar, que la obra no se pueda ejecutar, que los bienes no se puedan entregar o que, por el destino, los precios cambien y las cosas se compliquen. Sin duda, contratante y contratista se someten a riesgos enormes, incluso cuando tienen nobles intenciones. Así continúan las estaciones de este viacrucis, pasando por la liquidación y el seguimiento poscontractual a la estabilidad de la obra y vigencias de las garantías.

Lo que sí es cierto e indiscutible es que, penosamente, no todos los procesos contractuales están llamados a ver la luz de la resurrección, ya que muchos quedan condenados a la cruz para siempre, pero, al margen de eso, todos deben recorrer el penoso, largo y lento camino del sistema de compras públicas.

