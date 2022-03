Vida, familia y paz

Los valores trascendentales de la vida humana, el papel de la familia unida en el amor y el trabajo por la construcción de la paz están en peligro con los avances que han tenido ideologías y comportamientos que atentan contra estos tres pilares de la civilización.

La Iglesia católica nos ha invitado a vivir esta cuaresma con mucha devoción para que concienticemos los comportamientos propios que puedan estar en contravía con las leyes divinas; cualquier cambio en la sociedad parte de la transformación de nosotros como personas, de nuestra conversión a vivir las leyes de Dios en la cotidianidad de nuestra vida.

Esta semana se nos invita a unir nuestras oraciones, sacrificios, ayunos y obras de misericordia para pedir porque sepamos defender la vida, la familia y la paz que son los fundamentos de la vida cristiana.

Necesitamos aunar nuestros esfuerzos y oraciones para dejarnos ayudar del cielo y pongamos todo de nuestra parte para construir realidades edificantes para nuestras vidas y nuestra sociedad. Unámonos al papa Francisco, quien el próximo 25 de marzo, fiesta de la Encarnación de Jesús en las entrañas de María, hará una especial consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Virgen en Fátima. Pidamos con ella a Dios por el respeto a la vida, la defensa de la familia y la construcción de una paz duradera y estable para el mundo.

La historia humana se dividió en dos cuando María dio su asentimiento al plan de Dios, al igual que San José cuando aceptó las palabras del ángel: “José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados”.

Si nosotros nos unimos a Dios, con la docilidad que lo hicieron María y José, podemos lograr grandes cambios por medio de la gracia y la ayuda del Espíritu Santo. Dios continúa su labor redentora en la humanidad. Cada niño es una promesa de vida en el Espíritu Santo, cada familia tiene que enfrentar sus retos unida a los planes de Dios, acogiendo su Palabra, viviendo los mandamientos, siendo un oasis en medio de este mundo tan complicado en el que vivimos y así construiremos la tan anhelada paz.

En las lecturas de hoy* se nos invita a hacer fructificar nuestras vidas, para que no seamos como las higueras que no dan fruto y tienen que cortar para que no ocupen el terreno de manera estéril, sino que, como nos invita tanto el papa Francisco, sembremos muchas semillas de bien para que fructifiquen para beneficio de la vida, la familia y la paz.

*Mt 1, 18-21; Ex 3, 1-8ª.13-15; Sal 102; Co 10, 1-6.10-12; Lc 13, 1-9.

*Economista, orientadora familiar y coach

personal y empresarial.