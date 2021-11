Viejas utopías en nuevas narrativas

El crítico cultural Terry Eagleton ha distinguido entre sociedades optimistas (EE. UU.) y sociedades que viven en la esperanza (Colombia). En las primeras se mira el presente y el futuro positivamente, y sus miembros, en su mayoría, son moderados y continuistas; en las segundas, por el contrario, el presente es incierto y el futuro se mira con una ilusión de mejora, por lo que propenden al cambio.

Nuestros últimos relatos esperanzadores fueron la guerra (Uribe) y la paz (Santos), los cuales crearon una expectativa social que heredó el actual Gobierno. Sin embargo, los indicadores señalan que 3,6 millones de colombianos ingresaron a la pobreza y 2,78 a la pobreza extrema, la clase media se redujo en 2,18 millones, y somos el país más desigual de la OCED y el segundo de América Latina. Esto ha generado en la mayoría de ciudadanos no desesperanza, sino desesperación; que no es lo mismo, porque desesperar es no esperar nada sobre una situación o esperar lo peor, mientras que estar desesperado es hacer prácticamente cualquier cosa por salir de ella (recuérdese las últimas protestas), lo que constituye el gran desafío para nuestra democracia.

Lamentablemente hemos vivido durante dos siglos entre la esperanza y la desesperanza, en una especie de ciclo infinito y perverso de auto-olvido, similar a los personajes de la “invención de Morel” (Bioy Casares). Por eso nuestros relatos históricos parecen ser, más bien, dispositivos para la desmemoria que nos permiten persistir mientras esperamos el futuro; y por eso no es extraño que, ante semejante crisis, la propuesta de los “extremos ideológicos” sea “más de lo mismo”: la derecha, más “consenso de Washington” disfrazado de confianza inversionista, y la izquierda, más “Foro de Sao Pablo” disfrazado de capitalismo democrático. La excusa es la de siempre: ahora sí se hará como debe ser: “No como en Chile”, dicen los neoliberales; “no como en Venezuela”, dice el progresismo. Sin embargo, las evidencias muestran que los dos modelos han fracasado estrepitosamente. Latinoamérica es igual de pobre y más desigual, con más populismo y autoritarismo. La solución no es el miedo ni el odio, sino el consenso incluyente, pluralista y sensato entre los sectores democráticos (izquierda y derecha), al menos sobre los temas más apremiantes: desigualdad, acuerdo de paz, desarrollo social, humano, científico y tecnológico, cambio climático y no reelección. No podemos, por tanto, continuar siendo criaturas amnésicas, animales desmemoriados que olvidan sus ilusiones presentes para perseguir antiguos espejismos, y renovar viejas utopías en nuevas narrativas.