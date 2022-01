Viernes Santo en la Habana

Recientemente en una columna de este diario, un amigo dice que el acuerdo de La Habana fue un ‘buen negocio’ porque se basó en el del Viernes Santo entre el Reino Unido y el Ejército Revolucionario Irlandés - IRA. Dice que es tan parecido que, como aquel, busca una “paz estable y duradera” y, que “nada está negociado hasta que todo está negociado”. Pero, con todo respeto me permito presentar mi opinión: las fórmulas creadas en unas latitudes no siempre aplican en otras. La fortaleza de la historia inglesa y de la cultura anglosajona contrastan con la vieja pero frágil democracia colombiana, permeada por la cultura narco, donde se nos ha incrustado la idea del enriquecimiento rápido y la del todo vale, doctrina esta última incrustada en el acuerdo.

Dice que el Estado colombiano puso una cortapisa al no ceder cambios en el sistema económico, no entregar soberanía ni modificar las instituciones. Pero es que en democracia quien decide qué hacer con esos temas es el pueblo, no un acuerdo gobierno-guerrilla. Santos se arriesgó a cumplir con ese sagrado precepto y perdió en el plebiscito.

Está bien. En principio es un buen acuerdo. Pero cuando detrás de la “claudicación” de las Farc hay un plan transnacional de toma del poder por las vías de la “combinación de todas las formas de lucha”, que incluyen el narcotráfico, la destrucción de la familia y de la propia democracia, para implantar después una dictadura comunista, plan de la izquierda radical, ya no parece ser tan buen acuerdo.

Gran Bretaña tuvo éxito porque en el fondo la revolución del IRA se basaba en la independencia de Irlanda. En el de las Farc es la toma del poder para acabar con la economía de mercado, apropiarse de todo el territorio y unir en un solo poder las tres ramas de la democracia, que son las tres cortapisas que menciona Santiago.

El fin noble que puede haber en la “emancipación de los pueblos”, la “sociedad igualitaria”, el “fin del hambre y la pobreza”, no puede desembocar en la destrucción de la iniciativa privada, de la libre expresión y de la libertad, como pretende la supuesta revolución socialista del siglo XXI del foro de Sao Paulo, a través de la implantación en Latinoamérica de la agenda 2030 que, al contrario de lo que se quiere, ha llevado a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela más pobreza, destrucción de la economía y restricción de la libertad.

¿Cómo no va a ser mejor continuar con el actual sistema político, aunque sea defectuoso? No ver ese riesgo apostándole a una propuesta política y a un acuerdo, que en principio es bueno pero que la forma de implantarlo es un engaño que va a destruir la democracia, es desconocer lo que de verdad le conviene a Colombia. Ciertamente son muy pocos los que celebran en La Habana el Viernes Santo.