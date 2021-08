Vigencia de Erich Fromm

La violencia cotidiana en Colombia y otros lugares del mundo mueve a reflexionar sobre la misma y meditar sobre los estudios sociales y políticos de Erich Fromm, ese formidable pensador social. Fromm estudió Filosofía, Psicología y Sociología en Heidelberg, posteriormente se dedicó al Psicoanálisis.

A raíz de la implantación del nazismo en su patria emigró a los Estados Unidos, de allí se trasladó a México. Enseñó en la Universidad Autónoma Nacional. Estableció su residencia en Cuernavaca muy cercana a la ciudad capital y ello me dio la oportunidad de conocerlo durante mi permanencia en México.

Fromm afirma que los fenómenos violentos son producto de anormalidades sociales del individuo y por ende de las sociedades. El individuo mentalmente enfermo actúa ante el sano en forma parecida a cómo se comportan las sociedades, que por alienación o degeneración de principios, reaccionan en forma patológica. La necesidad básica de relacionarse, arraigarse, identificarse y orientarse. Cuando el individuo y el grupo social o país no ejercitan las mismas, se alienan y generan violencia en sus diversas formas: en lo físico, económico y social. Es importante precisar que la violencia no es solamente de carácter físico, surge así un símil bíblico en la figura de Caín y Abel. No es un secreto que el avance tecnológico de los países desarrollados establece diferencias exageradas de tipo económico y social, aumenta así la brecha en la investigación, también en la búsqueda y obtención de los medios y materias primas que impulsan el desarrollo, lo cual se traduce en diferencias en los terrenos social, educativo y económico.

Hoy por hoy la diferencia entre los países es producto del tiempo de formación de estos como sociedad por tradición e historia, ahora el avance tecnológico juega un papel primordial que al no compartirse aumenta esas diferencias.

Para los países en vía de desarrollo existen otros factores agravantes, por ejemplo la incidencia de la deuda externa que aumenta la pobreza aún en países que se consideran con economías saludables, con situaciones de educación y salud adecuadas a su circunstancia histórica. En el orden económico generan violencia que mediante actitudes injustas reduce a las personas y sociedades a la desesperación y hasta la consunción. Creemos necesario volver a las fuentes del humanismo de Fromm para evitar esa patología social.

Los líderes de la humanidad deben actuar oportunamente y orientarse con teorías y enseñanzas de carácter humano como las preconizadas por Erich Fromm a fin de no caer en esa vía sin retorno y adoptar la tolerancia, la igualdad y procurar el bienestar con sentido humano.