Visa cuántica

Según fuentes privilegiadas de unos amigos en el Kremlin, los señores Juan Manuel Santos (Juanma) y Ernestico Samper, le pidieron una cita a Putin para conversar sobre un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Juanma, quien ya tiene serias aspiraciones para la Secretaría General de la ONU, quiere jugar sus cartas por los altos balcones de la geopolítica internacional.

Para quienes no lo saben, todo aquel que intente reunirse con Putin, debe pasar primero por el escrutinio de una máquina de inteligencia artificial (IA) y visor cuántico, que, con una simple foto, puede detectar hasta los recovecos lúgubres del inconsciente.

El primero en turno fue Ernestico. Tomada la foto de rigor, el camarada Petroski revisó la imagen y le preguntó si trabajaba en algún circo o zoológico, pues veía a muchos elefantes en su inconsciente. Ernestico, obviamente molesto, le pidió respeto por ser expresidente. Con su boca torcida, le respondió que hace algún un tiempo un elefante le había visitado en su casa, pero que era un tema prescrito. Ernestico, buscando subir puntos en el reporte, informó a Petroski que él y Juanma pertenecían al gran partido capitalino de la “social bacanería”.

El turno era ahora para Juanma. Intentada la foto, la máquina tembló, hizo un ruido extraño y su imagen no salió. Petroski le ordenó no sonreír, pues eso confundía el aparato. Juanma contestó que esa era su cara y que no se estaba riendo. Que él tiene cara de póker, pero no de burla. Petroski, entonces, debió hacer algunos ajustes a la máquina y lo intentó nuevamente. El ruido digital fue alto, con algo de humo y la máquina finalmente escupió la foto. Quien ahora reía era Petroski y le preguntó: “Señor presidente, ¿cómo pudo ser elegido con semejante rostro?”, Juanma estuvo serio.

Petroski se sorprendió luego con el informe de la máquina, y le dijo: oiga Santos, el aparato está perplejo con su prontuario. Mire: traiciona los 3 huevitos. Traicionó su partido político. Nadie lo toca con los falsos positivos, siendo usted ministro de Defensa. Récord de mentiras en su acuerdo de paz. Para firmar un acuerdo con unos pocos revolucionarios, desconoce el “no” y se enemista con 30 millones de coterráneos que lo detestan. Ajusta milimétricamente el cronograma del acuerdo de paz con la escogencia del Nobel de Paz. Luego aparece como en chiste gritando en la ONU: “¡Se acabó la guerra en Colombia!”. Se une políticamente con quienes acabarán con todo. Y por todo ello la máquina le pregunta: ¿cómo puede andar por el mundo con su diploma de Nobel y dormir tranquilo? Visa denegada...