Hace un año, en campaña, en el acto del 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora, le dije al hoy Presidente Gustavo Petro: “Vivir con miedo es vivir sin libertad”, y así vivimos las mujeres, las mujeres de todo el mundo en mayor o en menor medida.

Este miedo no tiene estratos, ni nacionalidad, sino género: ser mujer.

No hay distinción de clase social o económica cuando sentimos miedo al caminar solas por las calles. No hay estratos para sentir miedo cuando asumen la responsabilidad económica del hogar, como hoy viven más de 12 millones de mujeres cabeza de familia en Colombia, no hay distinción de estrato para que ese miedo se perciba en el abuso en los trabajos, una mujer sola y con responsabilidades es “carne de cañón”.

La necesidad siempre ha sido determinante en los abusos de poder. El miedo es la angustia por un riesgo imaginario o real, el miedo de por sí paraliza, no deja progresar, el miedo tiene un costo en la vida física, mental y emocional, un costo que se cuantifica en dinero y en oportunidades, un costo que acaba siendo personal y social.

En ese 8 de marzo de 2022 quedó claro que debíamos trabajar para que las mujeres en nuestro país viviéramos en paz, cumpliéramos nuestros sueños, desarrolláramos nuestros proyectos de vida, dejáramos de pagar esos costos y, sobre todo, no dejar esa herencia en nuestras nuevas generaciones.

Sólo basta con observar a las mujeres en las calles. Siempre vamos cargadas: la cartera, las bolsas de las compras, el coche del niño, la mascota, ser el apoyo de la abuela, mientras que el hombre lo máximo que lleva es el maletín del trabajo o deporte.

Esta es la mejor manera de describir o de visualizar la desigualdad en las responsabilidades “asignadas” entre hombres y mujeres que, sumado al miedo, clarifica la brecha en la que vivimos.

La mejor fórmula para conseguir esta anhelada igualdad y libertad es apostando a servicios públicos de calidad. Educación, sanidad, seguridad y tecnología son apuestas seguras de los gobiernos progresistas, de los gobiernos transformadores, de los gobiernos como el nuestro.

Vivir sin miedo es vivir en paz, esa es una de las apuestas de la Paz Total.