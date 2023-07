Vivir en Cartagena

De todas las ciudades colombianas que conocí durante los años que viví en mi segunda patria, sólo hay una en la que, dentro de los márgenes de mi sensibilidad y concepción de la vida, podría desear permanecer el resto de mis días: Cartagena. Ahora bien, en contra de lo que hace la mayoría de los que la visitan, yo no iría a las playas, ni visitaría las Islas del Rosario, ni me acercaría a Bocagrande. Si el destino me llevara a vivir en la Fantástica, dedicaría mi vida a hacer exactamente lo que siempre hice las muchas veces que la visité: encerrarme en la ciudad amurallada y no salir de ella bajo ningún concepto.

Una de las vidas más placenteras que soy capaz de imaginar es la de aquel ocioso que, disponiendo de una casa dentro del corralito de piedra, ocupa sus días y sus noches en caminar dentro de las murallas sin rumbo, ni destino, disfrutando de las calles coloniales, entretenido en contemplar el juego que la ardiente luz del sol hace con las fachadas de los edificios a lo largo del día, siguiendo las sombras, contemplando en silencio los animados destellos del amanecer y los agotados brillos del ocaso.

He dedicado tardes enteras a ir de hotel en hotel gozando sus patios, pidiendo de beber en todos ellos, perdiendo el tiempo en la admiración de las maderas de los techos, la decoración de los muros, la belleza de los pequeños detalles que tanto abundan en cada casa antigua convertida en mansión de paso.

Recuerdo una pequeña librería café en la que tantas veces me refugié del calor de la noche, compré un libro, pedí un ron con un cubo de hielo, escuché el deslizarse del pedacito de agua helada envuelta en líquido dorado, sentí el frío extremo del aire acondicionado y escuché música de jazz mientras desde las ventanas me llegaba apagado y sordo el ajetreo de las gentes alegres y despreocupadas del exterior. Cartagena, la Cartagena de mi memoria, la isla de piedras viejas elevadas por los españoles, vividas por los cartageneros y mantenidas por los cachacos y los gringos, es una ensoñación en la que despertarse tarde, en la que acostarse aún más tarde, en la que vivir empapado en sudor, vestido siempre de blanco, sin mayor razón para existir que sentirse detenido en un lugar sin tiempo, sin mayor ánimo ni voluntad que saberse trocito de piel y huesos destinados a desvanecerse y volverse polvo lanzado al viento tibio, brisa perpetua del mediodía, de la ciudad que flota adormecida sobre el Caribe.