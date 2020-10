¿Qué normalidad? Si estoy sin trabajo, mi mujer ha engordado, mis hijos llevan meses encerrados en su cuarto, dicen que son youtubers, tiktokers, instagramers, qué sé yo qué son esos niños. Yo me estoy quedando calvo, tantos meses de estrés me tienen acabado, me peino con dos dedos y saliva, mi perro me mira y se ríe, la última vez que mi señora y yo tuvimos contacto íntimo aún creía que el Barcelona ganaría al Bayern, el confinamiento nos ha dejado hechos polvo.

Y ahora abre todo, volvemos a la normalidad, el mundo levanta la persiana. Pero, eso sí, los restaurantes con reserva, los estaderos con distancia de seguridad, las tiendas con aforo máximo, todos con tapabocas, para mi mujer uno doble, las reglas son infinitas, me da miedo salir de casa, mejor me quedo en el sofá, querido, amado, dulce y mullido sofá, mejor veo la televisión, me zambullo en temporadas y temporadas de series sin fin y no me arriesgo a salir a la calle donde los hay que no llevan tapabocas, que se lo quitan a la menor oportunidad y que creen que asintomático es alguien alérgico a los tomates.

Sí, mejor me escondo con mis hijos en su cuarto, esos sí que saben cómo teletrabajar y no yo, ahora hacen un tutorial sobre cómo soportar a su padre, el calvo acongojado que les agobia, el pobre hombre de perro que ríe y mujer que engorda.

¿Saben qué es lo peor de esta situación? Sí, ya sé lo que me dirán. Pero no es lo que están pensando. Lo peor es que nos ha obligado a convivir con nuestras familias. Seamos serios, las familias no están hechas para convivir con ellas. Lo están para verlas un rato por la mañana antes de ir a trabajar, otro por la noche antes de ir a dormir y los fines de semana si no queda más remedio y tus amigos tienen otros planes.

Las familias son complicadas y la convivencia es el mejor antídoto para el amor. Pero, ah, el virus nos enclaustró en casa y, cuando quise darme cuenta, sabía cosas que nunca me había planteado: que mi suegra vivía con nosotros, que mis hijos tienen novias y que mi mujer disfruta desde hace dos años de un amante venezolano llamado Antonio. Por cierto, un tipo muy agradable.

Meses pasándolo mal por no poder salir y ahora lo paso mal por tener que hacerlo. Y, del mismo modo que antes nos conminaban a no hacerlo, ahora nos exigen que lo hagamos.

Salga, consuma, gaste, compre lo nuestro, levante la economía. ¿Con qué dinero? Perdí mi empleo, vivo de la monetización de los videos de mis hijos y de lo que me presta Antonio.

Volver a la normalidad no es algo tan fácil como a ustedes les parece, queridos gobernantes. Para ustedes todo es sencillo, pero para los hombres sencillos la vida es complicada. Siempre lo fue. Pero ahora mucho más.