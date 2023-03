Volver al ‘sparring’

Una de las verdaderas pruebas del liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia.

Un nuevo caos amenaza la estabilidad de la administración cartagenera, esta vez se reiteran los problemas estructurales que tiene la operación del sistema masivo de transporte Transcaribe. Los usuarios de este medio se encuentran inconformes por experimentar grandes dificultades a la hora de transportarse, ello debido a la recidiva reyerta con Dataprom que es la empresa encargada de realizar el recaudo.

Lo cierto es que esa problemática ha generado tumultos en las estaciones por la dificultad de realizar el pago y el cambio de rutas. Se han ofrecido algunas soluciones temporales, como permitir el acceso gratuito o vender tiquetes manuales diariamente; un remedio peor que la enfermedad, debido a lo endeble de las finanzas del sistema y lo desgastante de las interminables filas, a lo que se suma la falta de civismo y cultura ciudadana, que hacen de un viaje que podría ser plácido y pronto, una verdadera tortura.

Como siempre, los pobres son los más perjudicados, pues este martirio no lo sufre quien puede transportarse en su vehículo particular, aunque estos últimos se enfrentan a los interminables trancones producto de las vías de hecho asumidas por los inconformes con el desmadre del SITM, que en el pasado llegó incluso a la vandalización de los articulados y estaciones.

Paradójicamente, anhelamos los tiempos idos, cuando las vías eran más amplias y no faltaban buses, busetas, microbuses y demás, que permitían a la comunidad llegar a sus destinos sin complicaciones. El proyecto que hoy tenemos implicó estrechar las vías y sacar de circulación a la mayoría de las rutas. Nos tocará volver al menudeo, que el usuario le pague directamente al conductor o en el mejor de los casos para no distraerlo al ‘sparring’, lo que, sin duda, va a terminar con fracturas económicas y no precisamente porque el usuario se abstenga de pagar.

En ciudades como Barcelona- España, los buses para ciertas rutas, si bien, tenían su sistema de recaudo informático, también aceptaban que quien no contara con tarjetas, le pagara directamente al conductor, lo que se controlaba a través de sensores por cada persona que subía y bajaba, obviamente, es otra cultura que no se compara con la nuestra. Pero, lo que vale rescatar es que esas opciones fueron reemplazadas por el pago a través de tarjetas de crédito y débito, lo cual no es una opción lejana ya que, por ejemplo, en Barranquilla se implementó esta modalidad de recaudo.

Como están las cosas, es urgente una solución definitiva y las opciones son muy claras, acordar y cumplir con Dataprom para normalizar la operación o buscar una alternativa diferente que elimine la presencia del intermediario entre el usuario y el transportista, de lo contrario, será inevitable volver al ‘sparring’.