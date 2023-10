Votemos por el cambio

Quienes buscamos el cambio en la conducción de los asuntos públicos no dudemos en votar por candidaturas y listas que respalden al Gobierno de Petro, en Cartagena y los 45 municipios del departamento de Bolívar.

Una nueva movilización se efectuará el próximo domingo 29 de octubre, con las organizaciones sociales, en esta oportunidad será de carácter electoral, en las elecciones territoriales de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Allí está todo el liderazgo y cacicazgo buscando cómo mantenerse o acrecentar su influencia; en esta jornada se apropian de más recursos que en las elecciones del Congreso, con lo cual las prácticas politiqueras y clientelares se ponen al orden del día. Tejen conspiraciones a corto plazo contra Petro, señalando la necesidad de no aprobarle las reformas sociales del cambio, o de encontrar algún mecanismo para derrocarlo o, a largo plazo, en iniciar desde ya el relevo presidencial en 2026.

En términos de encuestas, intentan manipular e inviabilizar candidatos, con publicidad por todos lados, redes sociales 24/7, medios comunicación influyentes, costosas vallas publicitarias, que, según ellos, confirmarían mayorías territoriales.

Las encuestas han quedado fuertemente cuestionadas, el pasado resultado en la Alcaldía de Cartagena: toda la coalición de malandrines daba por descontado el triunfo de su candidato que salió derrotado por Dau.

Quiero llamar a todos aquellos que, desde el estallido social, buscan el cambio, a que no duden en salir a votar por las candidaturas y listas de partidos alternativos que estén respaldando al Gobierno de Gustavo Petro y las reformas sociales.

Así, una combinación de ánimo desde la movilización social, en esta ocasión es una cita con la historia, con sus votos conscientes, terminen por derrotar múltiples encuestas y a los poderosos candidatos de la extrema derecha.

Estas elecciones, después de las de Congreso y Presidencia, son fundamentales para el Gobierno, que requiere un trabajo en equipo con los gobernantes territoriales, por tal motivo no podemos dudar en el voto masivo a las candidaturas y listas del cambio.

La consigna: salgo a votar porque quise, a mí no me pagaron, es un avance en el voto a conciencia, apoyar la logística con sus bicicletas, motos, motocarros, vehículos, testigos electorales, estas listas no tienen apoyo de dineros mal habidos.

Las organizaciones sindicales, pensionales, sociales, poblaciones vulnerables, con sus afiliados, familiares, cadena de afectos, no pueden ni deben apoyar candidatos que en 4 años se olvidan que ellos existen y que son fuerzas institucionales del país.

*CUT Bolívar.