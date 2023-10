Votemos por La Fantástica

Estamos prontos a terminar un mes en donde los colombianos tomaremos una decisión importante: elegir a quienes llevarán las riendas de las regiones de nuestro país durante los próximos cuatro años. Hoy, a tan solo diez días para las elecciones, me gustaría hacer un llamado a los cartageneros y a los bolivarenses para aprovechemos este tiempo para analizar las propuestas de los candidatos y lleguemos el próximo 29 de octubre a las urnas con una decisión informada, pensando en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y nuestro departamento.

Uno de los desafíos para el próximo gobernante de la ciudad será la presentación y aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento que no solo define cómo se distribuirá espacialmente nuestra ciudad, sino que también deberá contemplar temas fundamentales como el ordenamiento alrededor del agua, teniendo en cuenta que uno de los aportes más importantes para la sostenibilidad de la ciudad depende de decisiones fundamentales frente a este tema.

Otro reto que tendrá el nuevo mandatario de Cartagena es fomentar el Turismo Sostenible, ya que, siendo un destino turístico muy importante para el país, la capital de Bolívar debe abordar el equilibrio entre el turismo y la preservación de su patrimonio histórico y medioambiente, lo que implica regulaciones de desarrollo y una gestión adecuada de residuos y recursos naturales.

La seguridad ciudadana es otra tarea pendiente y prioritaria para el próximo alcalde, que deberá trabajar en estrategias efectivas para combatir la criminalidad y aumentar la percepción de seguridad entre los residentes y visitantes. La desigualdad es un problema en muchas zonas de la ciudad, por lo que se debe trabajar para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar social e inclusión para las comunidades más necesitadas de Cartagena.

Es importante recordar que los logros y avances no se construyen de la noche a la mañana. Los cartageneros hemos sido resilientes y con el decidido aporte del sector privado hemos avanzado en diferentes áreas a lo largo de los años. No debemos desestimar este progreso y el trabajo que se ha venido realizando, sino más bien construir sobre lo construido, entendiendo que la colaboración no solo debe ser una palabra en los discursos políticos, sino una realidad en la administración pública.

Por esto, debemos dejar de lado las diferencias ideológicas y analizar las propuestas de los candidatos a la luz del rol que jugarán los diferentes actores de la sociedad, entendiendo que el trabajo mancomunado es fundamental para superar los obstáculos y trabajar en pro del bienestar de Bolívar y su capital: nuestra Fantástica.

Así las cosas, es fundamental que nos tomemos estos días previos a la jornada electoral para analizar detenidamente las propuestas de todos los candidatos y evaluemos la visión de ciudad que cada uno tiene, junto a la capacidad que tendrían para hacerle frente a los problemas y desafíos que enfrentamos en Cartagena.

No debemos tomar esta decisión a la ligera, pues el futuro de nuestra ciudad depende de ello. Al votar, estamos eligiendo a los que serán responsables de dirigir el rumbo de nuestra ciudad en los próximos años, en los que desde la Cámara de Comercio de Cartagena contribuiremos colectivamente junto a los empresarios, comerciantes y todos los cartageneros y bolivarenses.

Votemos informados, a conciencia y pensando en el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad: aprovechemos esta oportunidad para que edifiquemos un mejor futuro nuestra región.

*Presidente Ejecutiva (e) Cámara de comercio Cartagena.