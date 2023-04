Wasserman y mi tranquilidad

En su fabulosa columna “El peligro está en la certidumbre”, Moisés Wasserman nos advierte sobre cómo la certeza va a contramano de los alcances de la civilización: “[en el mundo] de la incertidumbre (que es el de los hechos), los cálculos son lo más importante. Los cálculos permiten hacer lo que sabemos hacer los humanos para disminuir el error: evaluar las probabilidades de éxito”.

Entiendo que, solamente en una realidad objetiva que no podemos del todo asir, se pueden hacer cálculos predictivos sobre los fenómenos de esa realidad. Ante la imposibilidad científica de llegar a una verdad absoluta y precisa, siempre me había apabullado la fatalidad de que la realidad fuera subjetiva.

Digo que es importante, porque el lenguaje de varios de los miembros de este gobierno pareciera también estar fundado en la idea de que la realidad es subjetiva, lo cual les brinda su propia seguridad y, por consiguiente, una aproximación dogmática del mundo. Si a esto se le suma una superioridad moral no escrutada, bueno, entonces parodiando a Wasserman, “da lo mismo ocho que ochenta”. En consecuencia, llega el momento peligroso en que se desdeñan los órdenes de magnitud, quizás porque consideran que aquel es un concepto numérico-espacial con el cual los tecnócratas neoliberales abusan del pueblo. Pareciera que tuvieran la voluntad de no querer estudiar este mundo incierto y contraintuitivo o, al contrario: la voluntad de no aceptar humildemente su incapacidad de entenderlo.

En el mundo de los dogmáticos, el de las realidades subjetivas, se descuidan también los detalles (ya sea por la superioridad moral o por la pereza pura) y los reemplazan por un lenguaje dirigido a sí mismos y cargado de símbolos grandilocuentes, figuras retóricas manidas y propuestas donde se pretende, por sus propios timbales, que las partes sumen más que el todo; y no se cuestionen sobre las consecuencias, porque lo predictivo puede parecerles ramplón y aburrido.

Pero, la incertidumbre, creadora de ansiedad, incita a cavilar con curiosidad hasta lograr su sublimación, que es la creatividad. Y no tanto la de locas alucinaciones (esto va también para las artes), sino que, obligada al arduo trabajo y cálculos para amarrar todo lo suelto, ambiguo y lábil, logra soluciones con bases formales. Por eso, tanto el científico como el artista, como el técnico, el juez y el estadista, tienen que darle importancia a los detalles: los del problema y los de la solución.

Volviendo a Wasserman: de la incertidumbre se desprende el obligatorio uso de los hechos, la lógica y la razón, cuya aplicación disciplinada puede sonar a reduccionismo de las élites, pero sin la cuales tampoco tendríamos la justicia.