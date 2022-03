Y al Congreso, ¿ya sabe por quién?

A menos de dos semanas de la elección del Congreso de la República, la pregunta sencilla de por quién votar a Senado y Cámara, está, pensaría cualquiera, resuelta. Pero la realidad es que entre más nos acercamos al domingo 13 de marzo, más preocupante resulta la realidad electoral de estas campañas. Hoy son 2835 las personas que estarán como números de una tabla, aspirando a ocupar el Legislativo.

El fenómeno electoral del Congreso es triste y tiene muchos elementos. Entre ellos que ya inició la feroz compra de votos, que los medios de comunicación han privilegiado las peleas presidenciales entre maquinarias y populistas, que muy poco emocionan la mayoría de las candidaturas y que, por supuesto, en el mar de opciones que hay, es verdaderamente imposible exigirle a un ciudadano de a pie revisarlas todas. Sin embargo, en esta columna resaltaré los dos problemas que, a mi juicio, más obstruyen la democracia en esta elección: primero, que nadie le cree al Congreso, y segundo, que el sistema de votación tiene vicios profundos.

Sobre la primera, muy poco que decir que todos no sepamos. Los escándalos diarios de los miembros y directivos del Congreso, las denuncias que demuestran que la mayoría de los congresistas no asiste ni trabaja en los debates mientras sí cobran un salario de treinta y cuatro millones de pesos, y claro, la pésima calidad de su trabajo legislativo, hacen evidente que el Congreso hoy no le sirve a Colombia, y que la ciudadanía lo sabe.

Por otro lado, salvo algunas excepciones, estas campañas nos han dado la oportunidad perfecta de recordar que en la conformación del Legislativo existen unos problemas estructurales enormes. Por ejemplo, que el sistema de lista abierta, donde se vota por un candidato y no por un partido o movimiento, ha debilitado la institucionalidad de los colectivos, ha abierto la puerta para que en todos los grupos haya candidatos de relleno, para que se usen mujeres como cuotas de género, y para promover el clientelismo. En general, el formato impersonal del tarjetón impide a la mayoría de los ciudadanos votar correctamente.

Claro está, que el próximo 13 de marzo quienes luchamos por una transformación de la política nos enfrentaremos a un panorama difícil e injusto. Pero, si de algo puede servir esta columna, que sea para decirle a cualquier lector: ¡Vote por quien hable de cambiar el Congreso! No importa si es de derecha, izquierda o centro. Hoy el Congreso no está cumpliéndole a Colombia, y si va a votar por quienes piensan mantenerlo así, con todo respeto tendré que decirle que comete un error. Decida el partido de su preferencia y vote por las ideas que defiende. Vote bien, vote libre y vote consciente.