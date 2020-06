¿Y después qué?

La pregunta no es qué hacemos para salvarnos del virus. Lo que habría de haberse hecho ya se hizo. O no se hizo. O qué sé yo. Llega un punto en que, de tanto volvernos todos expertos en pandemias, lo único sensato que puede concluir el hombre prudente es que en realidad no tiene idea ni de medicina, ni de virología, ni de nada. Eso es el pasado. El debate no debe ser ya sobre lo que fue, sino sobre lo que ha de ser. El futuro inmediato. La realidad en la que millones de puestos de trabajo ahora congelados, no se recuperarán o lo harán de forma precaria.

La pregunta es: ¿Y después del virus qué? ¿Qué hacemos para que la gente no se muera de hambre? ¿Qué hacemos para evitar las consecuencias que eso podría tener para todos? Dirá usted que a qué consecuencias me refiero. Piense en lo susceptibles a la atracción por las opciones políticas extremas que serán tantos como se creyeron clase media y mañana se descubran sin futuro. El cisne negro que nos sorprendió ya ha puesto en peligro la salud, lo está haciendo con la economía y podría hacerlo con la política.

Millones de ciudadanos sin ingresos son el caldo de cultivo ideal para el populismo. Cuando pase el virus o al menos se relajen las limitaciones de libertades que ahora padecemos (camufladas con la enésima apelación emocional: quédate en casa. Como si la casa de todos fuera como las de los anuncios), corremos el riesgo de caer en la euforia autocomplaciente de lo peor ya ha pasado ignorando la realidad de muchos que, tarde o temprano, con su voto nos recordarán que para ellos lo peor sigue vigente, el desempleo continúa, la pobreza no se va, la frustración se mantiene bien viva. No pocos aventureros políticos estarán a la caza de ese voto, dispuestos a ofrecer lo que sea para conseguirlo.

Es, por ello, imperativo actuar para evitar que la presente emergencia sanitaria derive en el futuro extremismo político. ¿Cómo? Hay que apostar por una economía abierta y libre que fomente la generación de riqueza y la creación de empleo, hay que bajar impuestos (no se alimenta a la vaca con la leche que se le acaba de ordeñar), simplificar regulaciones y la infernal tramitología para atraer inversión extranjera (especialmente en turismo y energías renovables), hay que acabar con la ineficaz burocracia y el gasto que supone, reducir los absurdos sueldos de los cargos políticos, luchar contra el endémico flagelo de este país: la corrupción generalizada que lleva a que Colombia más que una democracia sea una oligarquía clientelar cleptocrática. Se deben compaginar las reformas liberalizadoras con una fuerte inversión en protección social que parta de la asunción que más vale gastar en derechos sociales hoy, que tener que emigrar mañana porque se haya apoderado del país un salvapatrias que se aproveche de la zozobra popular. La fórmula no es sencilla, pero el peligro es evidente: ninguna democracia sobrevive en un océano de pobreza.