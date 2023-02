Rusia ha invadido Ucrania. Ya, pero ¿y Estados Unidos en Iraq y Afganistán? Irán maltrata a sus ciudadanos. Pero, ¿Israel no lo hace con los palestinos? Cuba es una dictadura. Pero, ¿no ha sido peor Colombia durante los gobiernos de derechas? Estos intercambios son habituales en casi todos los debates que cualquiera de ustedes o yo mantenemos cuando hablamos de política internacional o interna con nuestros amigos, conocidos o colegas. Ignorar el pecado denunciado, cuando es el propio, y denunciar el pecado del otro, bajo la premisa de concebir la política como si se tratara de un partido de fútbol, en el que necesariamente debemos ponernos de parte de unos y criticar a los otros como hinchas fanáticos, es tristemente normal. Responder a cualquier acusación con el recurso del “y tú más”, “y este otro más”, es tan corriente que, de hecho, no es ya algo propio de las conversaciones coloquiales, sino que se ve en la vida pública, en la que nuestros líderes recurren a él a diario, o, incluso, en el ámbito académico, en el que en ocasiones uno se pregunta si los argumentos del colega que tiene enfrente son motivados por razones o por mero forofismo impermeable a las pruebas.

El “y tú más” no es un argumento válido. Por el contrario, es un truco del discurso para distraer la atención y apartarla del objeto de la conversación. Nada nuevo bajo el sol, lean ustedes a Schopenhauer. Así pues, cuando se use debe ser denunciado y, quien lo use, criticado por su treta. No obstante, no es probable que sirva de mucho y, lo más normal, es que el desenmascarado no dé su brazo a torcer, bien porque sepa que fuera del truco no puede argumentar nada o, lo que es mucho peor, porque ni siquiera sea consciente del truco y de verdad piense que el que el vecino sea un ladrón excusa que él también lo sea.

La dificultad se vuelve mayor cuando nos encontramos con alguien que tergiversa los conceptos y, gracias a ello, pone etiquetas a su gusto. Así, si se relativiza el concepto de democracia y se le vuelve un mero constructo cultural occidental, se puede afirmar que hay diversos tipos de democracia y que lo que normalmente entendemos por tal es solo un instrumento occidental para oprimir otras culturas.

Es algo parecido a afirmar que, como para mí los coches tienen ocho ruedas y circulan bajo el agua, lo que tú llamas coche realmente no lo es. Trucos. Criticables cuando el que los usa sabe que lo hace y terribles cuando su autor ni tan solo lo sabe.