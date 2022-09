Ya lo sospechaba

Siempre había sospechado que el presidente Petro se derretiría como un pedazo de hielo en el desierto cuando ya estuviera comandando el destino de los colombianos. No porque sea una mala persona o algo que se le parezca, sino que no está preparado para gobernar. Gobernar es poner en acción las políticas trazadas en un plan, y cuando son muy teóricas (de difícil comprobación) como es el caso de nuestro presidente, no son aplicables porque la práctica lo impide por la falta de asidero real. Al menos que la real intención sea producir caos, materia prima para la subversión, pretextos para implantar un modelo económico marxista, al que no se le ve razón de ser, porque sencillamente no funciona y él lo sabe. O, al menos que el presidente padezca de algún trastorno mental, uniéndose a larga lista de gobernantes enfermos.

Sin embargo hay que darle un compás de espera a tanta teoría sublime: paz total (en un país con una enorme propensión a la violencia), acabar con la pobreza, desaparecer la inequidad, someter a los corruptos. Pero la praxis tiene su propia mecánica, y como un pedazo de hielo en el desierto todo se desvanece con las señales que da el presidente, y con lo que hasta ahora ha sucedido.

No se ve el camino de la paz total, porque ha habido un empoderamiento de la delincuencia y un desmantelamiento del aparato de inteligencia militar para contrarrestarla. No se va acabar con la pobreza cuando se ataca a los empresarios que generan empleos y destruye las clases populares con el aumento de los precios en la canasta familiar. No se ve a disminuir la inequidad, cuando lo que se propaga es el odio de clases y animadversión al emprendimiento.

El camino no se ve claro porque existe una franca dicotomía entre lo teórico y lo práctico. Aristóteles decía que hay una gran división entre el saber práctico y el saber teórico, ese que tiene en altas dosis nuestro presidente y que no es malo en sí mismo, pero contraproducente para con los menesteres políticos. Incluso el filósofo decía “que el saber practico estaría vinculado a la sabiduría política, es decir, al saber, capaz de justificar las normas y valores para lograr una convivencia ordenada y sin conflictos”.

No se desprecia que el saber teórico sea muy valioso, pero solo es importante en el terreno de la política cuando se puede aterrizar y volverse practico, es decir, capaz de realizarse con algo de acierto y fortuna. Todo, para confirmar lo que sospechamos desde un principio, el presidente Petro no está preparado para ser el conductor de la política social y económica de la nación, y si en cambio es un teórico, muy valioso, entre otras cosas, pero para otros apaños alejados y distantes de la praxis política. Algo así como un gran pensador, cuyo papel más acertado sería convertirse en un escritor de filosofía social o metafísica política.

*Arquitecto.