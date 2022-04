La primera idea era escribir hoy sobre la Selección Colombia que quedó bochornosamente sin cupo al Mundial de Catar; pero ahora uno se pregunta, ¿ya pa’ qué? Realmente no tiene sentido ahondar en algo que se sabía cómo iba a terminar, luego de supuestas peleas internas en el grupo que habrían llevado a perder puntos importantes y provocado la salida de Queiroz. ¿En qué cabeza cabía que esa selección, que después dirigió Reinaldo Rueda, merecía ir al Mundial al no marcar un solo gol en 7 partidos seguidos? Nunca encontró el equipo, no había una táctica, más bien parecía que la estrategia era que Lucho Díaz resolviera todo solito, porque pocos entienden cómo seguía confiando en un James falto de ritmo y que juega en una liga que nadie ve. Lea aquí: ¿No más James?

Sí, debemos agradecer a una generación que nos regaló muchas alegrías, con Pékerman a la cabeza, con un Yepes como líder, con un Falcao goleador, con un James comprometido (sobre todo disciplinado) y un Ospina magistral bajo los tres palos, con la “Roca” Sánchez capo en el medio campo, con un Mina salvador desde las alturas, con Armero chispa, un Zúñiga regateador, con Cuadrado que se sacrificaba y un Teo con visión de juego.

Toca ahora pensar en un proyecto serio, con un técnico de perrenque que no permita que la prensa o directivos corruptos lo mangoneen. Que sepa escoger a los que futbolísticamente están mejor y no porque se los imponen. Para lograrlo hay que empezar desde ya, mientras vemos el Mundial de Catar por televisión, a equipos con jugadores con menos recorrido que los nuestros en ligas importantes, pero que están allí porque lo merecen.

También quería escribir -una vez más- del pico y placa para vehículos particulares, pues pese a que en un par de columnas comenté que la restricción por 13 horas continuas no funcionaba, el director del Datt y el alcalde de Cartagena decidieron prorrogar esa medida hasta el 24 de febrero de 2023. Lea aquí: Alcalde Dau, corrija usted

Expertos en movilidad, Fenalco y varios ciudadanos también criticaban esa medida; un día antes de ser expedido el nuevo decreto, El Universal escribió un editorial: “Pasar de algunas horas en la mañana y en la tarde, a trece horas continuas cada día, de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, lo que para la mayoría de conductores de vehículos es prácticamente todo el día, realmente es absurdo, abusivo e inconveniente”, por eso pedía a la Alcaldía que corrigiera, pero no fue así. Lea aquí: El pico y placa

El alcalde William Dau, en sus últimas intervenciones en Facebook, le ha insistido a la ciudad que opine sobre las cosas que se están haciendo mal y que perjudican a su administración; sin embargo, parece no tener en cuenta las sugerencias de la ciudadanía cuando su administración es la que perjudica a los ciudadanos. Vale la pena que se dé una pasada por los comentarios en el Instagram del Datt para comprobarlo (https://www.instagram.com/p/Cb0n-2yOn4C/). Ninguno está de acuerdo. O les dirá: Ya pa’ qué.

*Periodista. Magíster en Comunicación.

