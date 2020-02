Zumba® en Getsemaní

Mientras recorría la calle del Guerrero, en Getsemaní, escuchaba un ritmo de cumbia muy ritmado y mano a mano que avanzaba, el sonido crecía de decibeles hasta llegar finalmente a la plaza de La Trinidad donde descubrimos un espectáculo bonito, inesperado, toda la plaza estaba llena de gente, gente del barrio, turistas, mujeres y niños bailando al ritmo de cumbia mirando hacia el vestíbulo de la iglesia donde un grupo de bailarines profesionales servían de guías, instructores, dándole al público asistente una carga de energía con sus figuras de baile.

Era el año de 2016 y me informaron que ya desde hace cuatro años Getsemaní se había vuelto la cuna de Zumba®, año tras año he vuelto a Getsemaní y he llevado a todos mis visitantes que aprecian siempre más esta manifestación maravillosa.

Es la famosa Zumba® una invención de un colombiano emprendedor que se volvió un fenómeno mundial no solo de danza sino de filosofía deportiva: Alberto Pérez desarrolló esta gimnasia aeróbica cardiovascular que combina el entretenimiento, el baile, con el acondicionamiento físico.

Actualmente esta disciplina “Zumba® Fitness” es una de las más demandadas en España y se practica en más de 185 países.

Este grupo de bailarines con vocación de servicio le han regalado año tras año a la comunidad de Getsemaní estas clases de baile gratuitas que las madres del barrio aprecian y les piden a los instructores volver todas las semanas.

Hoy, febrero de 2020, he vuelto a Getsemaní buscando las clases de los domingos de 8 a 9:30 de la noche y me han contestado que aún no han concedido el permiso a los bailarines instructores, y que todavía no ha habido ninguna clase a pesar de los deseos de la comunidad.

Estoy seguro que pronto se resolverá el problema de permiso del programa de Zumba® en la plaza ZELP, ya que no se trata de una explotación del espacio de la plaza sino un regalo para la comunidad que participa en masa a la cita dominguera.

Quiero dirigirme a los miembros de la Junta de Acción Comunal para que apoyen a estos jóvenes que no se lucran de esta manifestación sino que aportan gratuitamente el sonido y el trabajo de los instructores.

Me parece que la Junta de Acción Comunal de Getsemaní debería acelerar las prácticas de permiso porque están privando a los niños de la comunidad, a los turistas, visitantes, de una manifestación sana y divertida que une a todos los participantes nacionales y extranjeros alrededor de una serie de ejercicios que contribuyen a una sana coexistencia pacífica.