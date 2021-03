Hoy se cumple un mes desde que se firmó el acuerdo de levantamiento temporal de las talanqueras de los peajes internos de la ciudad, para que, incluso, los vehículos de carga pesada pudieran pasarlos sin pagar la tarifa correspondiente.

En efecto, a instancias de la Regional Bolívar de la Defensoría del Pueblo se conformó una mesa de trabajo para solucionar de forma pacífica la crisis generada por el paro de transportadores de carga, que retuvieron buena parte de la ciudad con el bloqueo de los peajes, que prácticamente paralizó el Corredor de Carga y la vía a Mamonal, con lo cual el caos vehicular afectó la movilidad de conductores y ciudadanos, causando ingentes perjuicios a las personas, pero también a la economía nacional.

Las jornadas de protestas, que son conducentes cuando se ejercen de manera pacífica, se convierten en ilegales por el empleo de las vías de hecho a partir de bloqueos extremos que paralizan la movilidad y contaminan auditivamente por el uso de los pitos y cornetas, que suenan al tiempo de los bloqueos en los peajes. Eso pudiera volver a ocurrir dentro de un mes a contar desde hoy.

Por eso la ciudad ponderó el acuerdo celebrado por el alcalde William Dau, y los representantes de la Concesión Vial, de los transportadores de carga, del Comité Antipeajes y del Ministerio Público, consistente en la eximición del pago en las casetas de cobro de Manga y Ceballos por el término de dos meses, periodo en el cual se adelantarían las investigaciones de la Contraloría sobre si se alcanzó o no la Tasa Interna de Retorno (TIR) por parte del Concesionario de la vía.

Quiere decir que estamos a un mes de que se agote el plazo para que se arribe a una solución que evite que un grupo de propietarios y conductores de tractomulas y vehículos de carga pesada, cumplan con la amenaza de volver a las protestas paralizantes de la libre circulación en una porción considerable de la ciudad.

A estas alturas, se desconoce cómo van las investigaciones de la Contraloría y las demás gestiones dirigidas a que el próximo 25 de abril haya una respuesta que permita evitar que se cumpla ese ultimátum intimidatorio.

¿Qué está haciendo la Alcaldía para que esto no ocurra?, ¿qué la Contraloría?, ¿qué los demás actores comprometidos en este asunto que en últimas tiene que ver con el orden público y la tranquilidad ciudadana? Sería el colmo que lleguemos a esa fecha sin que haya una solución que impida el cumplimiento de la prometida reanudación del paro.

De hecho, se podría pensar que la administración ya está preparando un plan C para el caso en que todo nos lleve a que se repita el abuso en el derecho a la protesta que ya vivimos con el grupo de transportadores. La respuesta a una nueva posición extrema, que desconsidere los derechos de los ciudadanos que no participarán en esta, no podría ser la inacción o la renuncia a restaurar los derechos fundamentales que sean nuevamente pisoteados por los protestantes.