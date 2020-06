Aclaración de un crimen

Es increíble lo lejos que estamos los cartageneros –y no nos referimos a las distancias geográficas–, de las realidades de nuestro departamento. En recientes días registramos la desazón que produjo un nuevo asesinato de otro líder en manos de la delincuencia más bellaca, que está empeñada en exterminar las voces que claman por la defensa de los derechos humanos y colectivos, y especialmente los de campesinos e indígenas en los pueblos de Bolívar.

Para nuestra sorpresa, una extranjera ya nacionalizada es quien nos llama la atención para que veamos otra cara de la historia referida, a que probablemente ese asesinato no se trató de un crimen más dentro de la masacre a cuentagotas en que se ha convertido el exterminio de quienes osan levantar sus voces en defensa de los más olvidados de la tierra.

En efecto, Salud Hernández Mora, en su última columna en la revista Semana, ha denunciado que Jorge Manuel Ortiz, asesinado por desconocidos en Barranco de Loba (sur de Bolívar), la noche del pasado martes, y que fue presentado a los medios de comunicación como un docente y líder social, en realidad fue víctima de un ajuste de cuentas por parte de un tal alias ‘Ratón’, cabecilla de la banda ‘los Ratones’, y que Ortiz presuntamente “abusó sexualmente de menores, estaba aliado con un exalcalde corrupto y parapolítico, estuvo detenido por minería ilegal, vinculado al asesinato de un prestamista, maltrataba a sus escoltas y empleaba su poder para amedrentar a quien se le cruzara en su camino”.

Todo homicidio es deleznable; pero en un país bañado de violencia como en el nuestro resulta indispensable que cada acto criminal tenga su nombre. Le hace bien a la búsqueda de la verdad que haya claridad sobre las causas y los autores de cada asesinato que se comete en nuestro suelo, sobre todo cuando es perpetrado lejos de las urbes. Y esto es más urgente cuando de crímenes contra líderes sociales se trata, pues no se puede poner en el mismo pedestal a quienes son víctimas de las bandas criminales, de paramilitares, de disidencias guerrilleras o de guerrillas comunistas, de aquellos que son consortes de esos grupos canallescos.

No es justo con la verdad, pero es aún más injusto con las familias de tantos perseguidos y de quienes siguen ofrendado sus vidas por mantenerse en el orden y en respeto a la libertad y los derechos ajenos. En esta guerra no declarada contra líderes sociales resulta más que necesario no confundir a quienes luchan por las causas últimas en tierras donde el Estado no quiere hacer presencia, de aquellos que celebran destruirlas.

Sí... en verdad que vivimos muy lejos de las realidades del departamento, lo prueba el hecho de que hoy carecemos de cualquier información que nos permita discernir si Jorge Manuel Ortiz era un defensor de derechos humanos o uno más de sus ofensores.

No sólo por la claridad de la justicia, sino para que nadie celebre como un santo a quien se dedicó a hacer daño, es indispensable que nos digan quién era Ortiz, qué papel jugó en la defensa de los derechos de nuestros campesinos, quiénes fueron los autores del homicidio y cuál fue la causa de este crimen.