Acoso e ideologías

Si algunos ejemplos rutilantes pueden mostrar la farsa entre la defensa pública de ideologías que propugnan por derechos y libertades desde una óptica progresista, y la realidad de lo que ocurre en privado entre algunos de sus principales promotores, son los relacionados con el acoso en el ámbito laboral a nivel global.

Si pensamos en todo lo que ha destapado el movimiento #MeToo, siendo un caso emblemático el de Harvey Weinstein, rutilante productor en Hollywood, la ciudad que más aporta a la promoción de la agenda progresista del planeta, incluido el empoderamiento de la mujer frente al machismo que la ha subyugado desde siempre, pero que desveló la cara del verdadero Weinstein como el depredador sexual más infamante, haciendo en privado justamente todo lo contrario de lo que pregonaba en público con su militancia ideológica, tiene sentido pensar en qué hay detrás de ese conjunto de hombres para los que el compromiso con creencias que esgrimen cara al aplauso de la galería, sólo se viven en verdad de labios para afuera.

Otros casos representativos se revelaron en Silicon Valley, ese mundo empresarial desde el cual se invaden las redes de mensajes supuestamente promotores de derechos de género, sobre todo elaborados para adolescentes y jóvenes, que no pudo evitar que se conociera, tras el famoso reporte “State of Startups”, el tamaño del acoso laboral al interior de los emporios tecnológicos, en el que cerca del estruendoso 78% de las mujeres que lideraban esas compañías revelaron que sufrieron algún incidente de comportamientos sexuales inapropiados. Si se va más a fondo no es difícil colegir que los discursos de igualdad y equidad entre géneros, que tanta admiración despiertan en sus audiencias, esconden en sus promotores múltiples casos de discriminación, sexismo, acoso sexual, inexistencia de medidas de conciliación y brecha salarial.

El asunto es que en Colombia también se conocen casos de esa inadmisible dicotomía entre lo que se defiende ideológicamente en público con lo que se vive en privado.

El más reciente pudiera inferirse del informe sobre equidad de género elaborado por dos investigadoras de USAID que cuenta cómo la Corte Constitucional no es ajena a casos de acoso sexual y laboral, que se concretan desde los conocidos como ‘favores sexuales’ para conseguir o mejorar condiciones laborales, hasta las expresiones sexistas toleradas o celebradas por los superiores jerárquicos, o los tocamientos y caricias inapropiadas, y los asaltos o insinuaciones a las judicantes, entre otras formas irregulares, lo que da para pensar en que, si eso ocurre a tales niveles, qué puede estar pasando en otras instituciones, públicas y privadas, llamadas a dar ejemplo en torno de lo que pregonan o defienden.

Sin generalizar, es claro que hace falta mucha más coherencia en algunos de los integrantes de instituciones de las que depende la construcción del sentido ético de la nación, cuyo sistema patriarcal no quiere ceder incluso frente a las ideologías que tanto cacarean quienes las conforman.