Acueducto de Turbaco y Arjona

El servicio de acueducto para los municipios de Arjona y Turbaco lleva más de 16 años siendo gestionado por un operador especializado. Lo razonable es que la continuidad estuviera cercana a las 24 horas todos los días del año. Sin embargo, quejas y comentarios que hemos recibido por meses sobre la deficiencia e inconstancia de ese servicio, señalan que ha estado en el orden de 20 horas al día para Arjona y de 14 horas al día para Turbaco, lo cual se recoge en los pronunciamientos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el último lustro.

Algo ha sucedido para que se esté dando ese resultado o rendimiento en la prestación del servicio, que no es coincidente con la mayoría de esquemas de operación similares, que muestran en el corto y mediano plazo avances significativos en materia de continuidad y calidad del servicio. Aún no tenemos la información para arribar a conclusiones definitivas, pero sí para inferir que pudiera existir un atraso en inversiones que tanto las autoridades municipales como el prestador del servicio no han logrado satisfacer estos años.

El tema resulta importante no sólo porque se refiere al más preciado de los servicios básicos que presta el Estado, a través de los municipios, como es el de agua potable. El asunto es que, también, Arjona y, singularmente Turbaco, registran un inusitado crecimiento de proyectos urbanísticos y de otras actividades comerciales, institucionales e industriales; no obstante, resulta evidente que esta dinámica se ve frenada, entre otras razones, principalmente por la falta del servicio de acueducto (también el de alcantarillado) en esas zonas de expansión y desarrollo.

La nueva realidad, a la que nos estamos acostumbrando por cuenta del COVID-19, sugiere que, desde ya, los proyectos urbanísticos que se vienen ofreciendo en las zonas de expansión y zonas rurales próximas a los cascos urbanos de Arjona y Turbaco y, especialmente, en la de conurbación de este último municipio con Cartagena, resultan muy atractivos para las familias, que ahora buscan espacios más generosos y ambientes más naturales, sanos y tranquilos.

Durante varios decenios se ha planteado establecer un área metropolitana alrededor de Cartagena como foco turístico e industrial; y a pesar que hasta ahora no se ha arribado a un acuerdo sobre ello, la dinámica social y económica de la región nos arrastra inexorablemente a ese final. La falta de un eficiente servicio de acueducto no puede ser la razón práctica que frene esta iniciativa. Es hora de revisar, cuando menos, el Plan Maestro de Acueducto de Turbaco, que entendemos data de 2005, y parece que poco se ha ejecutado, a excepción de la nueva planta, de la cual desconocemos si está operativa o no.

En suma, las dos administraciones municipales y el operador deben explicaciones a la ciudadanía sobre este servicio público a sus cargos.