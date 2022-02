Alcalde y mototaxistas

Debido a la parsimonia en la implementación de Transcaribe en distintos gobiernos, por la sempiterna ineficiencia estatal; por los obstáculos que los intereses creados de otros competidores y políticos le han propinado; por la falta de oportunidades de trabajo; y, en sus inicios, por la ausencia de autoridad, el de mototaxi se ha normalizado como otro de los modos de servicio público de transporte en la ciudad, a pesar de ser violatorio de la norma de tránsito debido a su carácter altamente riesgoso.

En efecto, según la reciente encuesta ‘Mi Voz Mi Ciudad’, del programa Cartagena Cómo Vamos, aun cuando el modo de transporte más utilizado por los encuestados es Transcaribe (34%), seguido por el servicio de buses, busetas o colectivos (19%), el tercero es el transporte informal de mototaxis, con el 13%.

La fuerza del mototaxismo reside en su capacidad de sustituir otros medios de transporte que pueden ser mucho más cómodos y seguros, pero no logran, como los mototaxis, estar disponibles a cualquier hora, casi en cualquier parte de la ciudad, con la vocación de movilizar pasajeros con rapidez y a un precio asequible. Tan cierto es esto que, después del carro y la moto particular, el mototaxi es el medio de transporte más satisfactorio para los encuestados, independiente de los riesgos a los que se someten quienes lo usan.

En otras palabras, al no contar con más buses, más rutas y más horarios extendidos de un servicio que, como Transcaribe, es el mejor, los usuarios de transporte público toman otras alternativas, rápidas y económicas, aun cuando sean considerablemente inseguras e irregulares.

Esa realidad, causada por una ciudad que en tantos años no ha sido capaz de organizar el SITM para que asuma integralmente el servicio de transporte, no es suficiente para conferir a los mototaxistas el derecho a decidir por sí y ante sí, en qué avenidas, calles y barrios circular, qué días y en qué horarios.

En tanto que al resto de ciudadanos que pueden transportarse con vehículos particulares les toca respetar las normas dictadas por la autoridad competente –incluso aquellas absurdas como la del pico y placa todo el día–, voceros de los mototaxistas afirman que no aceptarán las restricciones que la autoridad disponga.

Esa posición no puede ser inflexible, no sólo porque sus voceros deben recordar que esa actividad aún es irregular; también porque quienes prestan de alguna manera servicios públicos, como el de transporte de pasajeros, están sujetos a normas que no pueden soslayar.

Por manera que sus líderes están llamados a morigerar las pretensiones, continuar en la mesa de diálogo y aceptar que no todo a lo que aspiran lo pueden obtener. Eso, más una prudente dirección y liderazgo sobre sus representados, es lo mínimo que le deben ofrecer a una ciudad que acepta con tanta tolerancia un servicio caótico que, además, no está amparado en la ley.