Apoyo al Festival

En el segundo día del año el alcalde William Dau anunció que ante la crisis económica por la que atraviesa la ciudad, el Distrito no aportará los recursos que ofreció la anterior administración a la Fundación Salvi, que organiza el Festival Internacional de Música Clásica 2020.

El alcalde Dau reveló que el compromiso ronda los 780 millones de pesos para cubrir costos del Festival, pero no considera prudente, al menos por este año, hacer ese aporte.

La intempestiva decisión creó, por supuesto, gran desconcierto, pues es claro que la Fundación contaba con esos recursos en su presupuesto 2020; también entre la clase empresarial, ya que son varias las empresas locales y nacionales que vienen haciendo importantes donaciones. De hecho, se conoció el jueves que el presupuesto del Festival 2020 es por $10.000 millones, con lo cual se calcula que la ciudad percibirá en gastos directos $2.500 millones y cerca de $6.000 millones en alojamientos, transporte, alimentación y otros gastos turísticos.

Por fortuna, el alcalde Dau ha explicado que es consciente de la importante contribución que este Festival supone tanto en la industria turística como en empleo y riqueza, y que no es un evento elitista, pues promueve una orquesta sinfónica de estudiantes sin recursos económicos, así como es semillero de decenas de músicos en los barrios populares, entre otros beneficios. De hecho, a nivel internacional se calcula el impacto de festivales entre 7 a 9 veces sus presupuestos.

Sí sorprendió el argumento esgrimido por el alcalde en cuanto a que los recursos ofrecidos no podían entregarse habiendo tanta hambre y necesidad en una ciudad como Cartagena, pues desde el punto de vista de políticas públicas, esto es, que no se invierta en cultura porque hay muchas necesidades, es una discusión afortunadamente superada. Baste mencionar la riqueza que genera la economía naranja y, en particular, los festivales, con la insustituible capacidad para fortalecer el arte como generador de cambio, producir nuevos conocimientos y capital social.

También desconcertó el monto de la cifra revelada por el alcalde en torno al aporte ofrecido por el Distrito ($780 millones), cuando es claro que finalmente el Concejo Distrital aprobó en el presupuesto una partida muy inferior, de solo 134 millones de pesos.

Como el alcalde Dau seguramente no dará marcha atrás en su decisión, sí tiene sentido que la Administración Distrital considere otras formas eficientes de ayudar significativamente al Festival, que no supondrán girar la suma ya mencionada. Bastaría con que el alcalde lidere a sus funcionarios para que el Festival reciba un apoyo concreto en la facilidad para tramitar la insoportable cantidad de requisitos y obstáculos que suelen ponerles a esta clase de eventos, así como compensar lo que no se entregará en dinero, con lo correspondiente a los impuestos por venta de boletería, la renta por alquileres de múltiples espacios, y por permisos como bomberos, tránsito, empresas de servicios, entre otros trámites y gastos recaudados por el Distrito o entidades aliadas.

La nueva administración tiene la palabra.