Archivar el proyecto

Decíamos ayer, en relación con el proyecto de ley por el cual se crearía la contribución al turismo extranjero, exclusivo para el Departamento de Bolívar, dirigido al “financiamiento de proyectos de construcción y preservación de escenarios turísticos y culturales, y el emprendimiento”, que parece muy loable, pero que, al final, es dañino.

Resaltamos entonces que no se entiende cómo puede continuar su curso en la Cámara, cuando desde el mismo Gobierno nacional se le ve con reservas, tal como consta en el concepto emitido por el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, quien se pronunció sobre el posible impacto en nuestra competitividad turística frente a otras regiones o países que no aplican cargas fiscales similares, lo que podría afectar negativamente la afluencia de turistas, conduciendo a la reducción en las ventas, desempleo y baja ocupación hotelera. Pero es que también, entidades como IATA, Cotelco y Anato han extendido conceptos en los que diáfanamente explican por qué el proyecto es inconveniente.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por ejemplo, sostiene que para este sector existe una carga impositiva alta, compuesta por tasas y contribuciones que se cobran en la venta de tiquetes, lo que crea barreras artificiales que se ven traducidas en precios elevados, opuesto al propósito de lograr tarifas más accesibles para los pasajeros, y un posible impacto en la competitividad turística del destino, lo que podría poner en riesgo nuestra conectividad aérea.

Agregan que, en 2015, el aeropuerto de Cartagena, con el fin de atraer más turistas y mayores inversiones para la ciudad y el departamento, logró un hito histórico reduciendo las tarifas para pasajeros internacionales de US $92 a US $38. “La medida tuvo impacto inmediato; el número de pasajeros internacionales se incrementó en 26%, y las llegadas de visitantes internacionales a Cartagena creció en 38%. A su vez, estas llegadas adicionales contribuyeron a mayores beneficios económicos en Colombia, que no estaban disponibles anteriormente”.

Fedesarrollo, a su vez, señaló en un estudio que ese tipo de decisiones causan un efecto derrame sobre la economía de la ciudad, pues por cada incremento del 1% en el volumen de pasajeros, el departamento de Bolívar podría incrementar en aproximadamente 0,46% su PIB de hotelería y turismo y en 0,26% su PIB de transporte aéreo. Pero es que, con el escenario opuesto, que es lo que provocaría la aprobación del referido proyecto de ley, esas proyecciones hay que padecerlas a la baja.

Acierta Cotelco, en carta dirigida a la Cámara de Representantes, que en los actuales momentos la creación de cualquier tipo de tributo para aplicación nacional, local o departamental, como el planteado para Bolívar, es del todo inconveniente.

Se espera que autores y ponentes del proyecto retiren y archiven esta iniciativa.