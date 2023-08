¿Asfixiar las EPS?

Cada día crece más la tesis, que entendemos como no cierta, sobre la supuesta determinación de asfixiar a las EPS para provocar que la crisis empuje a la aprobación de la versión de la reforma a la salud promovida por la exministra Corcho.

Si esto no es así, urge que el Gobierno explique aún más claro lo que viene haciendo para evitar que el Sistema de Salud Pública (SSP) se deteriore y qué es lo que hay detrás del evidente marchitamiento, ya no de las EPS de las que se comentaba que sus controlantes se las robaban para beneficio propio, sino de las más sólidas y eficientes del país. Es indispensable esa explicación para que buena parte de la población no piense que se trata de una crisis artificial –por no decir ‘criminal’– profundizada para mostrar que el SSP es ineficiente.

Nosotros preferimos colegir que no hay tal intención proterva. Partir de la base de que es necesario que colapse el SSP para que las gentes se vuelquen a las calles a pedir un nuevo régimen, es impensable. Sería tanto como despreciar las miles de vidas que pueden apagarse en el camino de esta confrontación entre quienes defienden el modelo existente y el que prefiere el Gobierno de turno; o ver deteriorar la salud de tantos ciudadanos que necesitan la atención permanente del SSP, en el que las EPS participan con un rol sustancial.

El comentario viene a cuento a propósito del S.O.S. lanzado por tres de las EPS más importantes del país, no sólo por el número de afiliados (más de 13 millones de personas), sino por el reconocimiento que sobre ellas recae como las mejores de entre las que mejor funcionan.

Es extremadamente preocupante, y debería implicar que ya estuvieran reunidos los dirigentes más conspicuos del Estado con los actores principales del SSP, que se advierta al Gobierno y a la sociedad que después de septiembre habrá serias dificultades para prestar los servicios y continuar con sus operaciones, pues acusan una situación desesperada, al punto que no ven posible cumplir a fin de año con los indicadores financieros exigidos por la regulación aplicable.

De la comunicación suscrita por los presidentes de Sura, Sanitas y Compensar se confirma que no es creíble la tesis de que es el Gobierno el que está generando la crisis, en tanto que reconocen que el problema se viene acumulando por años; pero es a la administración del presidente Petro a la que le compete adoptar decisiones eficaces que le devuelvan al SSP la estabilidad que requiere para beneficio de los gobernados, independientemente de la demora que pueda sufrir la aprobación de la reforma a la Salud, que pronto se volverá a discutir en el Congreso. Si algo sabemos los usuarios es que las EPS deben ser modificadas. No deben seguir manejando el dinero del Sistema, pero sí el aseguramiento, para lo cual no es necesario estatizar.

Pero mientras llega el día en que se apruebe la reforma, hay que cuidar la vida y la salud de los colombianos.